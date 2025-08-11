الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بلاغ من والد زيزو ضد جماهير الزمالك

زيزو
زيزو

تقدم والد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد المشجعين الذين هتفوا ضد نجله وأسرته في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

واتهم والد زيزو في البلاغ جماهير نادي الزمالك بالهتافات المسيئة ضد نجله في مباراة سيراميكا كليوباترا مما استدعى قيام النادي الأهلي بتقديم شكوى إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة.

مواجهة الأبيض وسيراميكا

على جانب آخر، كشف مصدر داخل الأهلي عن أول تحرك مع النادي ضد جماهير الزمالك بعد الهجوم على أحمد سيد زيزو لاعب القلعة الحمراء خلال مواجهة الأبيض وسيراميكا في بطولة الدوري الممتاز. 

وشهدت مباراة الزمالك وسيراميكا هجوم قوي من جماهير الفارس الأبيض ضد زيزو، حيث يرجع ذلك لانتقال اللاعب من الزمالك للأهلي خلال الانتقالات الصيفية.

وقال المصدر إن الأهلي تقدم بشكوى رسمية لرابطة الأندية المصرية، ضد جماهير الزمالك بعد الهتافات والهجوم ضد أحمد سيد زيزو. 

منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز

وكان  النادي الأهلي تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في ثاني جولات الدوري المصري، يوم الجمعة، الموافق 15 أغسطس الجاري.

وتقام مباراة الأهلي القادمة ضد فاركو، في تمام التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

زيزو أحمد سيد زيزو النادي الأهلي نادي الزمالك

