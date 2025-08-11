الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات سرقة سيارة محملة بنحاس خردة بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة

كشف ملابسات سرقة
كشف ملابسات سرقة سيارة محملة بنحاس خردة بالجيزة، فيتو

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات سرقة سيارة محملة بنحاس خردة بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر خردة وسائق سيارة ربع نقل مقيمين بمحافظة سوهاج، بأنهما كانا في طريقهما بالطريق الصحراوي بدائرة القسم بسيارة محملة بكمية 1.5 طن من النحاس الخردة، متجهين لأحد مصانع صهر الحديد بمنطقة أبو زعبل، حيث فوجئا بسيارة ملاكي تعترض طريقهما ونزل منها 3 أشخاص أحدهم بحوزته قطعة حديدية اعتدى بها على التاجر وأحدث إصابته، ثم استولوا على السيارة بحمولتها مع 2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط عاطل بالجيزة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات، تبين تورط السائق الثاني في الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش والسيارة المستولى عليها.

واعترفوا بالواقعة وتسليم المسروقات لشخص آخر له معلومات جنائية، تم ضبطه أيضًا وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع حمولة السيارة.

وبإرشادهم تم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بمديرية امن الجيزة بالطريق الصحراوي الطريق الصحراوي محافظة سوهاج مركز شرطة الصف مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط عاطل بالجيزة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء

ضبط 144 ألف مخالفة مرورية و176 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

القبض على صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

الداخلية تحيل ضابطا للتحقيق بعد مشاجرة مع منادي سيارات بالجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تحمل سكينا وتطرق أبواب شقق بالجيزة

الأكثر قراءة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

التعليم تكشف المناهج المطورة لجميع المراحل التعليمية

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

"مالوش لازمة"، رسالة قوية من ساويرس بشأن ظهور ميسي في إعلان افتتاح المتحف الكبير

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، رابط مباشر للاستعلام

ارتفاع العويس والفونس والصديقة، أسعار المانجو اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads