كشف ملابسات سرقة سيارة محملة بنحاس خردة بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات سرقة سيارة محملة بنحاس خردة بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر خردة وسائق سيارة ربع نقل مقيمين بمحافظة سوهاج، بأنهما كانا في طريقهما بالطريق الصحراوي بدائرة القسم بسيارة محملة بكمية 1.5 طن من النحاس الخردة، متجهين لأحد مصانع صهر الحديد بمنطقة أبو زعبل، حيث فوجئا بسيارة ملاكي تعترض طريقهما ونزل منها 3 أشخاص أحدهم بحوزته قطعة حديدية اعتدى بها على التاجر وأحدث إصابته، ثم استولوا على السيارة بحمولتها مع 2 هاتف محمول ومبلغ مالي.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات، تبين تورط السائق الثاني في الواقعة بالاشتراك مع 3 أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش والسيارة المستولى عليها.

واعترفوا بالواقعة وتسليم المسروقات لشخص آخر له معلومات جنائية، تم ضبطه أيضًا وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات بيع حمولة السيارة.

وبإرشادهم تم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها لدى عميلين سيئي النية مقيمين بمحافظتي القاهرة والقليوبية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

