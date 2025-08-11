كشف ملابسات فيديو متداول عن اعتداء بالضرب في القليوبية وضبط المتهمين

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول عن اعتداء بالضرب في القليوبية وضبط المتهمين.

وذكر بيان أمنى أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم الكشف عن ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو يُظهر تضرر القائم على النشر من شخصين بسبب اعتدائهما على شقيقه بالضرب وإحداث إصابات به في القليوبية.

الاعتداء بالسب والضرب بواسطة سلاح أبيض

وتلقى مركز شرطة طوخ بلاغًا من شقيق القائم على النشر، وهو عامل بمقهى، مصاب بكدمات وسحجات في أنحاء متفرقة من جسده، يفيد بتعرضه للاعتداء بالسب والضرب بواسطة سلاح أبيض من قِبل شخصين مقيمين بدائرة المركز، بسبب خلافات حول الجيرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرّا بارتكابهما الواقعة، وأعترفا بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

