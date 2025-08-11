الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفلة ومحاولة سرقة قرطها الذهبى بأسيوط

كشف ملابسات فيديو
كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفلة ومحاولة سرقة قرطها، فيتو

 كشفت أجهزة  وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء بالضرب على طفلة ومحاولة سرقة قرطها الذهبى في محافظة أسيوط، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحريات أن والد الطفلة، وهو مزارع مقيم بدائرة المركز، أكد أن ابنته البالغة من العمر 5 سنوات كانت تلعب بالقرب من المنزل، حين قام شخص بالتعدي عليها بالضرب دون أن يصيبها بأي إصابات، وحاول سرقة قرطها الذهبى إلا أنه فشل ولاذ بالفرار.

 

تحديد هوية مرتكب الواقعة

 تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز ذاته. 

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأُلقي القبض على المتهم واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتحويله إلى النيابة العامة..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي أسيوط محافظة اسيوط النيابة العامة

مواد متعلقة

كشف ملابسات فيديو التعدي على عامل عطارة بالقاهرة

تفسير حلم ضرب النمل في المنام وعلاقته بزوال الهموم وانفراج الكروب

قانون العقوبات، عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله وفقا للقانون

الأكثر قراءة

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

بدء جلسة محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" في الإسكندرية بعد قليل

موعد بدء التسجيل بجامعة القاهرة الأهلية، والمصروفات الدراسية وتنسيق الكليات 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

حملها الآن، رابط المناهج المطورة المقرر تدريسها بالعام الدراسى الجديد

استياء ريبيرو من مستوى أجانب الأهلي، مصدر يكشف الحقيقة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين وارتفاع العنب في سوق العبور

5 فئات يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads