كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفلة ومحاولة سرقة قرطها الذهبى بأسيوط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء بالضرب على طفلة ومحاولة سرقة قرطها الذهبى في محافظة أسيوط، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وأوضحت التحريات أن والد الطفلة، وهو مزارع مقيم بدائرة المركز، أكد أن ابنته البالغة من العمر 5 سنوات كانت تلعب بالقرب من المنزل، حين قام شخص بالتعدي عليها بالضرب دون أن يصيبها بأي إصابات، وحاول سرقة قرطها الذهبى إلا أنه فشل ولاذ بالفرار.

تحديد هوية مرتكب الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز ذاته.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وأُلقي القبض على المتهم واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتحويله إلى النيابة العامة..

