الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار في
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار القانوني، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التي تُخل باستقراره.

ضبط عاطل بالجيزة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء

ضبط 144 ألف مخالفة مرورية و176 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الاتجار في النقد الأجنبي

وأسفرت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 4 ملايين جنيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى الاتجار في النقد الأجنبي أجهزة وزارة الداخلية إتجار فى النقد قطاع الأمن العام

