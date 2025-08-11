ضبط ومصادرة 49 جهاز صوت ضمن حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، جهود المراكز والمدن والأحياء، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 49 من أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الازعاج والتلوث السمعي.

منع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع السنبلاوين

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قام أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، 7 سماعات، 8 أجهزة بازوكا صغيرة، 2 سماعة شكل كاسيت، 2 جهاز mp3.

حملة على مكبرات الصوت بميت غمر

وفي مركز ميت غمر، تابع اللواء أنور عثمان رئيس المدينة، حملة على مكبرات الصوت والتكاتك، بإشراف نواب رئيس الحي، ومشاركة إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة، مكبرات الصوت المخالفة بشوارع مدينة ميت غمر وبقرية ميت محسن، وضبط ومصادرة 12 جهاز بازوكا صوتية و5 تابلوهات مخالفة.

حملة على التكاتك ببلقاس

وقامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بقيادة حملة على التكاتك، بمشاركة نواب رئيس المدينة، وبإشراف إدارة الإشغالات والإدارات المعنية، وتم خلالها ضبط ومصادرة، 10 أجهزة بازوكا صغيرة، جهاز بازوكا كبيرة، 2 طقم صوت.

