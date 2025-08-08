كيف تؤثر حرارة الصيف على مستويات السكر في الدم؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، يواجه مرضى السكري تحديات إضافية في إدارة حالتهم الصحية، فالطقس الحار، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالرطوبة العالية، قد يؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم، ما يتطلب منهم اتخاذ احتياطات خاصة لحماية أنفسهم من المضاعفات المحتملة.

تأثير الحرارة على مرض السكري

تأثير الحرارة على مستويات السكر في الدم يعتمد على عدة عوامل، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، منها:

النظام الغذائي، حيث نوعية الطعام وكميته تؤثران بشكل مباشر على مستوى الجلوكوز في الدم.

الترطيب، عدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى الجفاف، مما يرفع بدوره مستويات السكر.

النشاط البدني، مستوى النشاط البدني المبذول في الأجواء الحارة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات خطيرة في مستويات السكر.

لذلك من المهم التحكم في مستوى السكر قبل ممارسة أي نشاط صيفي، وتعديل جرعة الأنسولين قبل البدء في التمارين، خاصة إذا كانت مستويات السكر تتجاوز 250 ملغ/ديسيلتر.

الحرارة قد تسبب انخفاضًا أو ارتفاعًا في سكر الدم

عادةً ما يساهم النشاط البدني في خفض مستويات السكر، مما يقلل من حاجة الجسم للأنسولين، إلا أن ممارسة الرياضة في الحر الشديد قد يكون لها تأثير عكسي، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر، ولهذا، يجب المراقبة المستمرة لمستوى السكر في الدم قبل وأثناء وبعد ممارسة التمارين الرياضية.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة قد يسبب الجفاف، والذي يعتبر بدوره سببًا رئيسيًا لارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من التبول المتكرر والجفاف المستمر، ويزيد الجفاف من خطورة الوضع عند مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين، حيث يقلل من فعالية امتصاصه في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مرضى السكري الذين يعانون من تلف في أعصاب الغدد العرقية قد لا يتمكنون من التعرق بشكل طبيعي، مما يجعلهم أكثر عرضة للإجهاد الحراري وضربة الشمس.

ويجب الانتباه إلى أن درجات الحرارة المرتفعة قد تؤثر سلبًا على فعالية الأدوية ومستلزمات الفحص. فمعظم أنواع الأنسولين تفقد فعاليتها عند درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية. لذا، من الضروري تخزين الأنسولين والجلوكاجون في مكان بارد، وتجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة الشديدة.

نصائح للتعامل الآمن مع مرض السكري في الصيف

للاستمتاع بالصيف بأمان، يجب اتباع هذه النصائح الهامة لمرضى السكري:

الترطيب المستمر: شرب كميات كبيرة من الماء أمر بالغ الأهمية لتجنب الجفاف.

الملابس المناسبة: ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون من الأقمشة الطبيعية مثل القطن يساعد على تبريد الجسم.

الحماية من الشمس: استخدام واقي شمسي واسع الطيف وارتداء القبعات والنظارات الشمسية يقلل من إجهاد الجسم الناتج عن حروق الشمس.

تعديل جرعة الأنسولين: استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة قبل ممارسة أي نشاط بدني.

الفحص المتكرر: مراقبة مستويات السكر في الدم بشكل متكرر، خاصة بعد ممارسة الرياضة، لاكتشاف أي تقلبات محتملة.

الحماية من انخفاض السكر: حمل أدوات علاج انخفاض السكر مثل أقراص الجلوكوز والوجبات الخفيفة الصحية.

\حماية المستلزمات: اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأنسولين وشرائط الفحص وأجهزة المراقبة من الحرارة. يمكن استخدام مبرد سيارة أو حقيبة عازلة للحفاظ على درجة حرارة مناسبة للأدوية والمستلزمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.