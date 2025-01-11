السبت 11 يناير 2025
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صحة ومرأة

أخطر مضاعفات مرض السكر على الأطفال

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

 كشفت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة، عن مضاعفات عدم ضبط السكر في الدم للأطفال المصابين بالنوع الأول من مرض السكر.

 

مضاعفات مرض السكر على الأطفال 

 وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على الطفل من المضاعفات المزمنة مثل إعتلال الشبكية وتأثر الكلى والأعصاب الطرفية وأمراض القلب والشرايين الدموية.
 

وأكدت ضرورة حرص الأهالي على إجراء فحص دوري مستمر للطفل على جميع أعضاء الجسم للحماية من المضاعفات والتى اخطرها الاعتلال الشبكي.

 

كما وجهت الدكتورة شيرين عبد الغفار أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة القاهرة نصائح للأطفال المصابين بمرض السكر بضرورة إجراء مجموعة تحاليل ضرورية دورية  من فترة البلوغ لتجنب حدوث مضاعفات مرض السكر.

 

وأشارت إلى أن أهم التحاليل تشمل:

١-  زلال البول 
 ٢- دهون الدم 

٣- فحص قاع العين سنويا 

٤- قياس الضغط 


 ويتسبب مرض السكر عند الأطفال في عدم قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من الأنسولين، أو عدم قدرة الجسم على الاستجابة بشكل طبيعي للأنسولين.

 

أعراض الإصابة بمرض السكر 

وتتضمن أعراض الإصابة بمرض السكر:
١- العطش الزائد
٢-فرط التبول 
٣-فقدان الوزن 


 بدورها أكدت وزارة الصحة إن مرض السكر يؤثر بشكل كبير على حياة الطفل، ويمنعه من تناول أطعمته المفضلة ولكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة للحفاظ على صحته.

ووجهت  نصائح لحماية الطفل مريض السكر لتجنب حدوث المضاعفات منها:
١- قياس معدل السكر بانتظام: 

ويجب التأكد من مراقبة مستويات السكر للحفاظ على صحة الطفل جيدة.


٢- استشارة طبيب مختص: إذا ظهرت أي أعراض غريبة، يجب  زيارة طبيب الغدد الصماء للأطفال لحماية الطفل من غيبوبة السكر.

 

أعراض مرض السكر عند الأطفال

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد الغفار، أستاذ علاج السكر والغدد الصماء، بكلية الطب جامعة القاهرة أن أهم أعراض مرض السكر عند الأطفال تشمل:

التبول بكثرة ووجود التهابات فطرية متكررة وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.

 

أوضحت أن مرض السكر عند الأطفال من النوع الأول وليس مرضًا وراثيًّا مشيرة إلى أن مرض السكر يظهر لدى الطفل فجأة مؤكدة أنه يجب التشخيص السليم عن طريق عمل الفحوصات وإجراء التحاليل السكر الصائم والفاطر.

 

التشخيص المبكر لمرض السكر يساعد على منع المضاعفات

أكدت أستاذ السكر والغدد الصماء أن التشخيص المبكر لمرض السكر  يساعد على منع المضاعفات.

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كانت أوضحت وزارة الصحة ان أهم التحاليل الدورية لمرضى السكر والتى من الضروري اجرائها باستمرار  منها:

١- وظائف الغدة الدرقية 
٢- الدهون والكوليسترول في الدم 
٣- زيارة طبيب القلب والأسنان 
٤- الهيموجلوبين السكري 
٥-فحص قاع العين 
٦-فحص القدمين 
٧- وظائف الكبد 
٨- وظائف الكلى 
٩- زلال البـول 

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الاعصاب الطرفية اعتلال الشبكية الغدد الصماء أمراض القلب والشرايين الكلي والاعصاب جامعة القاهرة ضبط السكر في الدم

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