دراسة حديثة: أدوية السكر وخفض الوزن لا تفيد في علاج مرض باركنسون

أكدت دراسة جديدة أجريت على أدوية GLP-1، تشبه أدوية Ozempic وwegovy، انها لا تعالج الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض باركنسون.

وقالت الدراسة: "كان الباحثون يأملون أن يعمل عقار إكسيناتيد، وهو عقار من نفس الفئة، على إبطاء تقدم المرض ولكن تجربة سريرية استمرت 96 أسبوعًا وشملت 194 مريضًا لم تجد أي فائدة، ولم يتم العثور على أي تحسن في الأعراض، أو تغييرات في فحوصات الدماغ، أو تباطؤ في تقدم المرض.

وتشير النتائج المخيبة للآمال، التي نشرت في مجلة لانسيت، إلى أنه على الرغم من أن أدوية GLP-1 كانت ثورية في إنقاص الوزن ومرض السكري، إلا أن فعاليتها في علاج مرض باركنسون لا تزال غير مثبتة.

قال الدكتور توماس فولتيني من جامعة لندن، الذي قاد التجربة: "إنه أمر مخيب للآمال للغاية. كنا نتوقع أن ننجح وأن نحصل على نتيجة إيجابية".

ما هو مرض باركنسون

الأعراض الأولية لمرض باركنسون مثل رعشة في يد واحدة أو في بعض الأحيان في القدم أو الفك في حين أن الرعشة هي علامة واضحة على مرض باركنسون، إلا أنها قد تكون غائبة في بعض الحالات.

اعراض مرض باركنسون

التصلب وتباطؤ الحركة ومشاكل التوازن التي تزيد من خطر السقوط هي علامات أخرى على هذا المرض العصبي التنكسي.

ويمكن لمرض باركنسون أيضًا سرقة تعابير وجهك، وقد لوحظ أن أذرع المرضى قد لا تتأرجح عند المشي.

كما يتم ملاحظة تغيرات في الكلام، ومع مرور الوقت يمكن أن يصبح الكلام ضعيفًا أو غير واضح.

ما يحدث في مرض باركنسون هو أن الخلايا العصبية في الدماغ تسمى الخلايا العصبية تموت ببطء.

تحدث الأعراض نتيجة لفقدان الخلايا العصبية التي تنتج رسولًا كيميائيًا - الدوبامين - في الدماغ.

يمكن أن تؤدي مستويات الدوبامين المنخفضة إلى نشاط دماغي غير منتظم يمكن أن يسبب مشاكل في الحركة وأعراضًا أخرى لمرض باركنسون.



كانت دراسة نشرت في مجلة Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association قد وجدت في وقت سابق أن مادة سيماجلوتيد، وهي المادة الفعالة في أدوية السكري Ozempic وRybelsus وWegovy، قد تساعد في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، مقارنة بسبعة أدوية أخرى تستخدم لعلاج مرض السكري.

وأجريت الدراسة من خلال 194 شخصًا مصابًا بمرض باركنسون شاركوا في الدراسة من ستة مستشفيات بحثية في المملكة المتحدة بشكل عشوائي لحقن أنفسهم مرة واحدة في الأسبوع لمدة 96 أسبوعًا بـ exenatide، وهو علاج لمرض السكري من النوع 2.



على الرغم من أنه أحد مستقبلات GLP-1، إلا أن Exenatide ليس عقارًا قويًا لفقدان الوزن مثل الأدوية الأحدث في السوق.

أكد الباحثون أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن أدوية GLP-1 الأحدث ستؤدي إلى نتائج مختلفة في الدراسات حول أمراض الدماغ.



كان الباحثون يأملون في نتيجة إيجابية حيث كانت هناك اقتراحات بأن أدوية GLP-1 قد تساعد مرضى باركنسون.



وأظهرت أدوية GLP-1 تأثيرات وقائية للأعصاب في الدراسات المختبرية وفي الأبحاث على الفئران التي تعاني من إصابات دماغية مماثلة لتلك التي شوهدت في مرض باركنسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.