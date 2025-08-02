قد تؤدي لتشوهات وبتر، مضاعفات وأعراض القدم السكري

يُعد داء السكري مرضًا مزمنًا يؤثر على مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، وفي حال عدم السيطرة عليه لفترات طويلة، قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها مشاكل القدم التي قد تصل في بعض الحالات إلى بتر إصبع القدم، أو القدم بالكامل، أو جزء من الساق.

تتطلب الوقاية من هذه المضاعفات الخطيرة إدارة فعالة لداء السكري ومعرفة دقيقة بالمشاكل التي يجب الانتباه إليها وطرق العناية الصحيحة بالقدمين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

كيف يؤثر داء السكري على القدمين؟

تؤثر قدم السكري من خلال آليتين رئيسيتين:

اعتلال الأعصاب السكري: يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تلف الأعصاب، خاصة في الساقين والقدمين، مما يفقد المريض القدرة على الشعور بالحرارة أو البرودة أو الألم. هذا النقص في الإحساس، المعروف باسم "اعتلال الأعصاب السكري الحسي"، قد يتسبب في عدم إدراك المريض لوجود جرح أو التهاب في قدمه، مما يسمح للعدوى بالتفاقم. كما أن تلف الأعصاب قد يؤثر على عضلات القدم، مما يؤدي إلى مشاكل في محاذاتها وزيادة الضغط على أجزاء معينة منها.

مرض الأوعية الدموية الطرفية: يؤثر داء السكري أيضًا على الدورة الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف. يُعرف ضعف تدفق الدم هذا بـ "مرض الأوعية الدموية الطرفية"، ويجعل عملية التئام الجروح أبطأ بكثير. إذا لم يتم علاج العدوى التي لا تلتئم، فإنها قد تتطور إلى قرح أو غرغرينا (موت الأنسجة بسبب نقص الأكسجين).

مشاكل القدم الشائعة لدى مرضى السكري

تزداد احتمالية تحول مشاكل القدم الشائعة إلى مضاعفات خطيرة لدى مرضى السكري، ومن أبرزها:

قدم الرياضي: عدوى فطرية تسبب الحكة والاحمرار والتشقق. يمكن للجراثيم الدخول عبر هذه التشققات وتسبب عدوى. تُعالج بأدوية مضادة للفطريات على شكل أقراص أو كريمات.

عدوى الأظافر الفطرية: تظهر على شكل تغير في لون الظفر (بني مائل للصفرة أو معتم)، وزيادة في سمكه وهشاشته. يساهم الجو الدافئ والرطب في الحذاء في نمو الفطريات. قد تتطلب علاجًا فمويًا أو جراحيًا.

مسامير القدم (الكالو): تراكم للجلد الصلب على باطن القدم نتيجة لتوزيع غير متساوٍ للوزن أو ارتداء أحذية غير مناسبة. يجب العناية بها باستخدام حجر الخفاف بعد الاستحمام وعدم محاولة قطعها بأدوات حادة.

مسمار القدم: تراكم للجلد القاسي بالقرب من عظم إصبع القدم أو بين الأصابع، وغالبًا ما يكون سببه احتكاك الحذاء. يُعالج بلطف باستخدام حجر الخفاف، مع تجنب العلاجات المذيبة التي تُباع دون وصفة طبية.

البثور: تتكون بسبب احتكاك الحذاء بالقدم. يجب عدم "فقعها" للحفاظ على الجلد كحاجز واقٍ من العدوى. يُستخدم كريم مضاد للبكتيريا وضمادة لحماية الجلد.

الوكعات (التهاب إبهام القدم): انحناء إصبع القدم الكبير نحو الثاني، مما يسبب احمرارًا وتصلبًا عند مفصله. قد تكون وراثية أو ناتجة عن أحذية ذات كعب عالٍ وأصابع ضيقة. يمكن علاجها بحشوات خاصة أو جراحة في الحالات الشديدة.

جفاف الجلد: قد يتشقق الجلد الجاف، مما يفتح المجال لدخول الجراثيم. ينصح باستخدام صابون لطيف ولوشن مرطب مناسب بعد استشارة الطبيب.

قرح القدم السكري: جروح أو تقرحات عميقة في الجلد، يمكن أن تنتج عن خدوش بسيطة أو أحذية غير مناسبة. يجب علاجها فور ملاحظتها، وتصيب حوالي 10% من مرضى السكري.

أصابع المطرقة: انحناء أصابع القدم بسبب ضعف عضلي. يمكن أن تكون وراثية أو ناتجة عن أحذية قصيرة. تسبب صعوبة في المشي وقد تؤدي إلى بثور وقروح، وتُعالج بالجبائر أو الأحذية التصحيحية أو الجراحة.

أظافر القدم الغارزة في اللحم: تنمو حواف الظفر داخل الجلد، وتسبب الألم والالتهاب. من أبرز أسبابها ضغط الأحذية أو تقليم الأظافر بشكل غير صحيح. يمكن الوقاية منها بتقليم الأظافر بشكل مستقيم، وقد تتطلب تدخلًا جراحيًا في الحالات المزمنة.

الثآليل الأخمصية: تشبه مسامير القدم في باطن القدم، وتظهر على شكل ثقوب صغيرة أو بقع سوداء. تحدث بسبب فيروس، ويجب استشارة الطبيب لتحديد طريقة إزالتها.

تورم القدمين (الوذمة): قد يحدث بسبب ضعف الدورة الدموية، أو مضاعفات تؤثر على القلب أو الكلى، أو بعض الأدوية. يُنصح بارتداء الجوارب الضاغطة، ورفع القدمين، وممارسة الرياضة، وتقليل الملح.

ألم القدم السكري: ينتج عن الاعتلال العصبي، ويُعالج في البداية بمسكنات الألم التي لا تحتاج لوصفة طبية، وقد يصف الطبيب أدوية أقوى مثل مضادات الصرع أو الاكتئاب.

أعراض تستدعي استشارة الطبيب

يجب على مريض السكري استشارة الطبيب فورًا عند ملاحظة أي من الأعراض التالية:

تغير في لون أو درجة حرارة الجلد.

تورم في القدم أو الكاحل.

ألم في الساقين.

جروح مفتوحة بطيئة الشفاء أو نازفة.

أظافر قدم غارزة أو مصابة بالفطريات.

تشققات جافة عميقة.

رائحة قدم غير طبيعية.

نصائح للوقاية من مشاكل القدم السكرية

العناية الجيدة بالقدمين خط الدفاع الأول ضد مضاعفات السكري:

إدارة مرض السكري: يجب الالتزام بتعليمات الطبيب المتعلقة بالتغذية والتمارين والأدوية للحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

النظافة اليومية: غسل القدمين بالماء الدافئ والصابون يوميًا، مع التجفيف الجيد، خاصة بين الأصابع.

الفحص اليومي: فحص القدمين يوميًا بحثًا عن أي جروح، بثور، احمرار، أو أي تغيرات أخرى.

ترطيب الجلد: استخدام لوشن مرطب على القدمين الجافتين، وتجنب وضعه بين الأصابع.

لتقليم الصحيح للأظافر: قص الأظافر بشكل مستقيم وعدم قص الزوايا، ثم تنعيمها بالمبرد.

ارتداء الأحذية والجوارب المناسبة: تجنب المشي حافي القدمين أو ارتداء الصنادل. يجب ارتداء جوارب مناسبة وأحذية مريحة وواسعة مصنوعة من الجلد أو القماش، مع فحصها من الداخل قبل ارتدائها.

حماية القدمين من الحرارة والبرودة: ارتداء الأحذية في الأماكن الساخنة والجوارب في الليل إذا كانت القدمان باردتين.

تحفيز الدورة الدموية: رفع القدمين عند الجلوس، وتحريك أصابع القدم والكاحلين بانتظام، وتجنب وضع ساق فوق الأخرى.

التوقف عن التدخين لأنه يزيد من مشاكل تدفق الدم.

الفحوصات الدورية: مراجعة طبيب الأقدام كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، وإجراء فحص شامل للقدمين مرة واحدة على الأقل سنويًا.

مضاعفات خطيرة لمشاكل القدم السكرية

إذا لم يتم علاج مشاكل القدم في مراحلها المبكرة، فقد تتحول إلى مضاعفات أشد خطورة، مثل:

التهابات الجلد والعظام: قد تتحول الجروح البسيطة إلى التهابات شديدة تتطلب علاجًا بالمضادات الحيوية، وقد تحتاج الحالات المتقدمة إلى دخول المستشفى.

الخراج: جيب من القيح يتكون نتيجة تآكل الأنسجة أو العظام بسبب العدوى، ويتطلب تصريفه جراحيًا.

الغرغرينا: موت الأنسجة بسبب انقطاع تدفق الدم، وعادة ما تُعالج بالجراحة لإزالة المنطقة المصابة.

التشوهات: يؤدي تلف الأعصاب إلى ضعف عضلات القدم، مما يسبب تشوهات مثل أصابع المطرقة أو القدم المسطحة.

قدم شاركوت: ضعف عظام القدم بسبب تلف الأعصاب، مما قد يؤدي إلى كسور لا يشعر بها المريض، ويتغير شكل القدم بشكل دائم.

البتر: يعتبر البتر الحل الأخير عندما لا يمكن علاج العدوى الشديدة أو الغرغرينا، خاصة مع ضعف تدفق الدم.

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