يفاجئ الصغار والشباب، أسباب مرض ms وأعراضه ومخاطره

أسباب مرض ms، مرض الـ ms، من الأمراض المزمنة التى تظهر بشكل مفاجئ وليس معروف أسباب الإصابة به، ويعزز المريض بالعلاج طوال حياته.

وأسباب مرض ms، عديدة ولكن للأسف معظم الأمهات تجهلها وتتفاجئ بإصابة الصغار والشباب به.

ويقول الدكتور عمرو حسن الحسنى استشاري طب وجراحة المخ والأعصاب، إن مرض التصلب المتعدد أو مايعرف ب ms، هو مرض مزمن يصيب الجهاز العصبي المركزي (المخ والحبل الشوكي)، ويؤثر على عملية انتقال الإشارات العصبية بين الدماغ وباقي أجزاء الجسم، يحدث ذلك نتيجة تلف مادة الميالين التي تغلف الألياف العصبية وتعمل كعازل لها، مما يؤدي إلى بطء أو انقطاع الإشارات العصبية.

أسباب مرض ms

وأضاف الحسنى، أنه حتى الآن، السبب الدقيق للتصلب المتعدد غير معروف، لكن هناك عدة عوامل يعتقد أنها تلعب دور في الإصابة به، منها:-

عوامل مناعية، ويعتبر المرض من أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الميالين عن طريق الخطأ.

العوامل الوراثية، وجود تاريخ عائلي للمرض يزيد احتمالية الإصابة.

قلة التعرض لأشعة الشمس ونقص فيتامين "د" قد يكونان من العوامل المؤثرة.

بعض الفيروسات، مثل فيروس إبشتاين-بار، قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة.

النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال، وغالبا ما يظهر المرض بين سن 20 و40 عام.

أعراض مرض ms

وتابع: الأعراض تختلف من شخص لآخر حسب الجزء المصاب من الجهاز العصبي، وقد تظهر بشكل متقطع أو تتطور تدريجيا، ومن أعراض مرض ms:-

ضعف أو تنميل في الأطراف.

فقدان التوازن وصعوبة المشي.

مشاكل في الإبصار مثل الرؤية الضبابية أو المزدوجة.

تشنجات عضلية وضعف العضلات.

الشعور بالإرهاق الشديد.

صعوبة في الكلام أو البلع.

مشاكل في الذاكرة والتركيز.

مخاطر مرض ms

وأوضح الدكتور عمرو حسن الحسنى استشارى طب وجراحة المخ والأعصاب، أنه إذا لم تتم السيطرة على المرض، قد يؤدي إلى:

فقدان القدرة على الحركة بشكل كامل.

مشاكل مستمرة في الإبصار.

صعوبة في التحكم بالمثانة أو الأمعاء.

تدهور القدرات العقلية والمعرفية.

التأثير السلبي على الحالة النفسية، مثل الاكتئاب أو القلق المزمن.

علاج مرض ms

وأضاف الدكتور عمرو، أنه لا يوجد علاج نهائي حتى الآن، لكن هناك طرق للسيطرة على الأعراض وتقليل تطور المرض، منها:-

الأدوية المعدلة للمناعة لتقليل نشاط الجهاز المناعي.

أدوية لتقليل الالتهاب في حالات الانتكاس الحاد.

العلاج الطبيعي لتحسين الحركة والتوازن وتقوية العضلات.

العلاج النفسي لدعم الصحة العقلية والتكيف مع المرض.

الأدوية المسكنة ومضادات التشنج للتعامل مع الألم وتشنجات العضلات.

طرق الوقاية من مرض ms

وتابع، أنه لا توجد طريقة مؤكدة لمنع التصلب المتعدد، لكن يمكن اتباع أسلوب حياة صحي لتقليل عوامل الخطر:

التعرض المنتظم لأشعة الشمس والحفاظ على مستوى جيد من فيتامين "د".

ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين اللياقة وتقوية المناعة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه والأسماك.

تجنب التدخين والكحول.

تقليل التوتر النفسي والحفاظ على نوم جيد ومنتظم.

