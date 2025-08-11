الإثنين 11 أغسطس 2025
رياضة

قبل مواجهة الإسماعيلي، بيراميدز يستعيد خدمات الشيبي واستمرار غياب حمدي

محمد الشيبي، فيتو
محمد الشيبي، فيتو

يستعيد فريق بيراميدز خدمات لاعبه المغربي محمد الشيبي خلال مواجهة الإسماعيلي القادمة ببطولة الدوري المصري.

وغاب محمد الشيبي عن مواجهة وادي دجلة بالجولة الاولي بالدوري بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

ويستمر غياب محمد حمدي بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

ويستعد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش لمباراته القادمة أمام الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري الممتاز بعد تعادله الأخير أمام وادي دجلة بالجولة الأولى للدوري.

 

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في التاسعة مساء الخميس القادم باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة وادي دجلة وبيراميدز

وتعادل فريقا وادي دجلة وبيراميدز سلبيا الجمعة، على استاد السلام الدولي في افتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة.

بيراميدز يلتقي الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

أجرىالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ظهر السبت قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في العاصمة التنزانية دار السلام.

وأسفرت قرعة دور الـ ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بيراميدز حامل لقب البطولة، لفريق نادي الجيش الرواندي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب أحد أيام ١٩ أو ٢٠ أو ٢١ سبتمبر المقبل في كيجالي عاصمة رواندا، في حين تقام مباراة الإياب أحد أيام ٢٦ أو ٢٧ أو ٢٨ من نفس الشهر في القاهرة.

 

الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال

ويمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، إذ يبدأ المارد الأحمر مشواره من الدور الثاني بعد الإعفاء من المشاركة في الدور التمهيدي الأول، استنادًا إلى نتائجه المتميزة خلال المواسم الخمسة الأخيرة، أما بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية، فسيخوض منافسات البطولة بدءًا من الدور التمهيدي الأول.

