موعد ومكان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، موعد إقامة قرعتي مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور التمهيدي يوم السبت المقبل، 9 أغسطس، في العاصمة التنزانية دار السلام، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن القرعة ستُبث مباشرة عبر صفحة "كاف" على يوتيوب.

وتنطلق الجولة التمهيدية الأولى في 19 سبتمبر 2025، تليها الجولة التمهيدية الثانية في 17 أكتوبر.

أما مرحلة المجموعات فستبدأ في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في 21 نوفمبر 2025، على أن تنطلق مرحلة خروج المغلوب في 13 مارس 2026.

وتشهد نسخة دوري أبطال أفريقيا مشاركة النادي الأهلي وبيراميدز، حيث يبدأ الأخير مشواره من الدور التمهيدي.

في المقابل، يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مسابقة كأس الكونفدرالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.