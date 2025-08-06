الأربعاء 06 أغسطس 2025
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رياضة

موعد ومكان قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قرعة دوري أبطال أفريقيا،
قرعة دوري أبطال أفريقيا، فيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، موعد إقامة قرعتي مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور التمهيدي يوم السبت المقبل، 9 أغسطس، في العاصمة التنزانية دار السلام، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن القرعة ستُبث مباشرة عبر صفحة "كاف" على يوتيوب.

وتنطلق الجولة التمهيدية الأولى في 19 سبتمبر 2025، تليها الجولة التمهيدية الثانية في 17 أكتوبر.

أما مرحلة المجموعات فستبدأ في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في 21 نوفمبر 2025، على أن تنطلق مرحلة خروج المغلوب في 13 مارس 2026.

وتشهد نسخة دوري أبطال أفريقيا مشاركة النادي الأهلي وبيراميدز، حيث يبدأ الأخير مشواره من الدور التمهيدي.

في المقابل، يشارك الزمالك والمصري البورسعيدي في مسابقة كأس الكونفدرالية.

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