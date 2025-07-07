بعد إعلانه التمرد، أسباب تمنع رحيل محمد الشيبي عن بيراميدز

حالة من التوتر تسود صفوف فريق بيراميدز قبل انطلاق فترة إعداده للموسم الجديد غدا الثلاثاء، بسبب المغربي محمد الشيبي ظهير الفريق السماوي.

الشيبي يطلب الرحيل عن بيراميدز

وطلب الشيبي من مسئولي بيراميدز السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد تلقيه عدة عروض مغرية بعد فوز الفريق بلقب دوري أبطال افريقيا.

وهناك عدة أسباب تمنع الشيبي الرحيل عن بيراميدز وهي:

اولا: لا يمكنه الرحيل عن الفريق السماوي إلا بموافقة ناديه في ظل قيامه بالتجديد لمدة ثلاثة مواسم قبيل نهاية الموسم المنقضي.

ثانيا: يأتي رفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز رحيل الشيبي في ظل حاجة الفريق وحاجته كمدرب إليه.

ويأتي رفض الإدارة التي تسعى للحفاظ علي الهيكل الأساسي للفريق وعدم التفريط في اي لاعب خاصة مع مشاركة الفريق بست بطولات محلية وإفريقية وعالمية الموسم القادم.

ماذا قدم الشيبي مع بيراميدز

ولعب صاحب الـ 32 عامًا مع بيراميدز 121 مباراة بواقع 10245 دقيقة وسجل خلالهم 7 أهداف وقدم 29 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

أنا الموسم الماضي 2024-25 خاص الشيبي مع بيراميدز 41 مباراة بواقع 3402 دقائق، سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

و يعود فريق نادي بيراميدز غدا الثلاثاء لاستئناف العمل والترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها الفريق منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

بيراميدز يعود لاستئناف تدريباته

ومن المقرر أن يكون اليوم الأول متعلقا بالكشف الطبي الموسمي الكامل الذي سيخضع له جميع لاعبي الفريق مع القياسات البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية للاطمئنان على المجموعة.

وتنطلق أولى التدريبات بداية من يوم الأربعاء باستاد الدفاع الجوي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، والذي سيحدد شكل برنامج التدريب اليومي وكذلك الأمور المتعلقة بمعسكر إعداد الموسم.

الموسم الجديد

ويبدأ بيراميدز تدريباته القوية في ظل ارتباطات عديدة محليا وقاريا ودوليا، حيث تكون البداية يوم ٨ أغسطس المقبل بانطلاق الدوري الممتاز.

كأس الإنتركونتيننتال

وكذلك التجهيز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار كأس الإنتركونتيننتال والمحدد لها يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بجانب التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بخلاف بطولات كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.