موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لمباراته بالجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز بعد فوزه الهام أمام سيراميكا بالجولة الأولى بالبطولة المحلية.

وفي الجولة الأولى حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب

ويلتقي فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب في التاسعة مساء السبت القادم على استاد القاهرة، ضمن لقاءات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري

مران الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية الأحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

وكان الفريق خاض مرانه مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

بطولة الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 لقاءات قوية.

ويلتقي زد مع سيراميكا، والاتحاد السكندري مع مودرن سبورت، وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي، وبيراميدز ضد الإسماعيلي.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري

الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس

إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

ويشهد الموسم الجديد من الدوري إقامة البطولة بنظام استثنائي يضم 21 فريقًا، بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود 3 فرق جديدة من دوري المحترفين.

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع بيراميدز.

