موقف الرباعي المصري، تصنيف الأندية الأفريقية قبل قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية

كاف
كاف

 كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم تصنيف الأندية لعام 2025، قبل سحب قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، للموسم الجديد 2025-2026.

يشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، فيما يتواجد الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويتم سحب قرعة الأدوار التمهيدية، في الواحدة ظهر غد السبت، وسيتم بثها عبر قناة كاف على يوتيوب.

واحتل الأهلي المركز الأول في تصنيف الأندية الأفريقية لعام 2025، فيما جاء بيراميدز سادسًا ثم الزمالك سابعًا، بينما المصري تواجد بالمرتبة 23.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة التمهيدية في 19 سبتمبر المقبل، تليها الجولة التمهيدية الثانية التي تبدأ في 17 أكتوبر 2025.

بينما ستبدأ مرحلة المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي في 21 نوفمبر المقبل، على أن تبدأ مرحلة خروج المغلوب في 13 مارس 2026.

وجاءت تصنيف الأندية الأفريقية بالكامل 2025، والذي يكون تراكميًا على مدار الموسم الـ5 الأخيرة، على النحو الآتي:


 

كاف دوري أبطال أفريقيا قرعة دوري أبطال أفريقيا

