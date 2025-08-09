تعليم أسيوط: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى في 22 لجنة

تابع محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات " تجارية -زراعية - صناعية - فندقية " ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الامتحانات الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية موزعين على 22 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية بمراكز وأحياء المحافظة.

انتظام عمل لجان الامتحانات فى يومها الأول

حيث ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط غرفة العمليات بديوان عام المديرية وتابع توزيع أسئلة الامتحانات على اللجان وانتظام عمل لجان الامتحانات فى يومها الأول والتى تستمر حتى 19 أغسطس الجارى، وبناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفنى واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، والربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والوزارة.

المتابعة الجيدة لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الفنية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه قد عقد منذ أيام اجتماعا موسعا مع قيادات ومديرى التعليم الفنى بالمحافظة حثهم فيه على المتابعة الجيدة لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الفنية بمختلف نوعيتها والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب داخل اللجان.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والتنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام والانضباط في مواعيد فتح اللجان، والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التعليمات الخاصة بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين فضلا عن التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وسرعة التعامل مع أي طارئ قد يحدث فضلا عن تجهيز كافة الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين والمشرفين على اللجان وتوفير كافة احتياجات الاستراحات.

