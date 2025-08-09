السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم أسيوط: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى في 22 لجنة

اجتماع تعليم أسيوط،
اجتماع تعليم أسيوط، فيتو

تابع محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم السبت، انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات " تجارية -زراعية - صناعية - فندقية " ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الامتحانات الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية موزعين على 22 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية بمراكز وأحياء المحافظة.

 

انتظام عمل لجان الامتحانات فى يومها الأول

 حيث ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط غرفة العمليات بديوان عام المديرية وتابع توزيع أسئلة الامتحانات على اللجان وانتظام عمل لجان الامتحانات فى يومها الأول والتى تستمر حتى 19 أغسطس الجارى، وبناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفنى واللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات، والربط مع غرف العمليات المركزية بالمحافظة والوزارة.

 

المتابعة الجيدة لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الفنية

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أنه قد عقد منذ أيام اجتماعا موسعا مع قيادات ومديرى التعليم الفنى بالمحافظة حثهم فيه على المتابعة الجيدة لامتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الفنية بمختلف نوعيتها والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات لضمان توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب داخل اللجان. 

 

اليوم، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية (دور ثان) 2025

لطلاب الدبلومات الفنية، كل ما تريد معرفته بشأن اختبارات الالتحاق بكلية الهندسة

 وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والتنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام والانضباط في مواعيد فتح اللجان، والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة ومراعاة التعليمات الخاصة بعدم السماح بدخول الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو العاملين فضلا عن التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وسرعة التعامل مع أي طارئ قد يحدث فضلا عن تجهيز كافة الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين والمشرفين على اللجان وتوفير كافة احتياجات الاستراحات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم التربية والتعليم التدريب المزدوج التكنولوجيا التطبيقية الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنيه الدور الثاني امتحانات الدور الثاني شهادة الثانوية الفنية لجان الامتحانات محافظة اسيوط مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط

مواد متعلقة

صحة أسيوط تنظم لقاءً لتحقيق أهداف مبادرة "الألف يوم الذهبية"

افتتاح عيادة متخصصة لعيوب القلب الخلقية بجامعة أسيوط

إطلاق مسابقة أفضل مزارع وأعلى إنتاجية لدعم صغار المزارعين بأسيوط يناير المقبل

تحرير 564 محضرا في حملة تموينية لضبط الأسواق بأسيوط

تشغيل المستشفى وإنشاء نادٍ، محافظ أسيوط يبحث سبل دعم المعلمين

جامعة أسيوط تتابع استعدادات داري الإقامة بالدقي والقصر العيني لاستقبال الإجازة الصيفية

جامعة أسيوط تشارك في ورشة "معامل التأثير العربي" لدعم تصنيف المجلات العلمية

زراعة أسيوط تتابع إنتاجية الذرة والسمسم والأعلاف الخضراء بالفتح

الأكثر قراءة

شاهد، بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025-2026

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

مؤشر الدولار يتراجع أمام عدد من العملات العالمية

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي يجمد هذا الملف مؤقتًا مع انطلاق الموسم الجديد

بيان من "طب قصر العيني" بشأن وفاة الطبيبة سلمى حبيش

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن مصروفات المدارس المصرية الألمانية 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"إعلاء قيمة السعي والعمل"، موضوع خطبة الجمعة القادمة

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads