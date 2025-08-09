السبت 09 أغسطس 2025
انطلاق حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين في حي شرق أسيوط

حملة لإزالة الإشغالات
حملة لإزالة الإشغالات بشوارع أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، على استمرار جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات موسعة لرفع كافة صور الإشغالات التي تعوق حركة المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع وميادين المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية نحو استعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع رياض الجمهورية بحي شرق 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط، بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس الحي، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع رياض والجمهورية، بمشاركة محمد إسماعيل، نائب رئيس الحي، ومصطفى الشب، وكيل قسم الإشغالات، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات وإزالة كافة العوائق التي تعطل الحركة المرورية.

الالتزام بالقوانين والحفاظ على النظام العام

وشدد محافظ أسيوط على أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي ودون تهاون، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة أي مظهر عشوائي يسيء إلى المظهر العام أو يعوق حركة المواطنين، داعيًا أصحاب المحال والبائعين إلى الالتزام بالقوانين والحفاظ على النظام العام.

انطلاق حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشوارع أبوتيج في أسيوط

محافظ أسيوط يتابع انضباط شارع رياض بعد إزالة إشغالات منذ سنوات (صور)

 

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط خصصت عددًا من قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية (114)، أو عبر الهاتف الأرضي على الرقمين (2135858/088) و(2135727/088)، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على "فيس بوك" https://www.facebook.com/assioutgovernorate، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة www.shakwa.eg.

