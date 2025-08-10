عمل أسيوط تنظم ندوة لمناقشة تعديلات القانون الجديد بمصنع السماد بمنقباد

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية يمثل أولوية للمحافظة، باعتباره وسيلة فعّالة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل ودعم الإنتاجية ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية العمل، بقيادة الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، نظمت ندوة متخصصة في المفاوضة الجماعية داخل الشركة المالية الصناعية المصرية للأسمدة (مصنع السماد بمنقباد).

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

وتناولت الندوة استعراض أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وما يتضمنه من حقوق وواجبات وضوابط حديثة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل.

أدار الندوة بهاء موسى عبدالناصر، مدير إدارة المفاوضة الجماعية بمديرية العمل بأسيوط، وتم عرض أهم التعديلات التي جاء بها القانون، وأجاب على استفسارات الحضور من ممثلي العمال والإدارة، في أجواء تهدف إلى ترسيخ التفاهم وبناء علاقات عمل مستقرة.

وشدد محافظ أسيوط على أن مثل هذه اللقاءات التوعوية تساهم في نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي التشريعي بين العاملين، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة العمل لتوسيع نطاق المفاوضات الجماعية، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.