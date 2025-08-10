الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عمل أسيوط تنظم ندوة لمناقشة تعديلات القانون الجديد بمصنع السماد بمنقباد

ندوة مديرية العمل
ندوة مديرية العمل بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية يمثل أولوية للمحافظة، باعتباره وسيلة فعّالة لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل ودعم الإنتاجية ودفع جهود التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية العمل، بقيادة الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، نظمت ندوة متخصصة في المفاوضة الجماعية داخل الشركة المالية الصناعية المصرية للأسمدة (مصنع السماد بمنقباد).

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

 وتناولت الندوة استعراض أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وما يتضمنه من حقوق وواجبات وضوابط حديثة تواكب متطلبات المرحلة وتحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل. 

أدار الندوة بهاء موسى عبدالناصر، مدير إدارة المفاوضة الجماعية بمديرية العمل بأسيوط، وتم عرض أهم التعديلات التي جاء بها القانون، وأجاب على استفسارات الحضور من ممثلي العمال والإدارة، في أجواء تهدف إلى ترسيخ التفاهم وبناء علاقات عمل مستقرة.

عمل أسيوط: تشغيل 826 مواطنا وتقديم 99 عقد عمل بالخارج

"عمل أسيوط" تسلم 42 عقد عمل منهم 17 لذوي الهمم في منشآت القطاع الخاص

وشدد محافظ أسيوط على أن مثل هذه اللقاءات التوعوية تساهم في نشر الثقافة القانونية ورفع الوعي التشريعي بين العاملين، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة العمل لتوسيع نطاق المفاوضات الجماعية، بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التنمية المستدامة العملية الإنتاجية قانون العمل الجديد محافظ أسيوط محافظة اسيوط محمد جبران وزير العمل مصنع السماد وزارة العمل

مواد متعلقة

انطلاق حملات رفع التراكمات والمخلفات من الطرق السريعة والداخلية بأسيوط

بيطري أسيوط يشن 15 حملة على الأسواق ويضبط 3 أطنان لحوم فاسدة خلال شهر

تعليم بأسيوط: صيانة وتهيئة 197 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم أسيوط: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى في 22 لجنة

انطلاق حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين في حي شرق أسيوط

تنفيذي أسيوط يعلن تصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام وفتح تراخيص الأكشاك لدعم الشباب

صحة أسيوط تنظم لقاءً لتحقيق أهداف مبادرة "الألف يوم الذهبية"

افتتاح عيادة متخصصة لعيوب القلب الخلقية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

مقطع صادم، سائق ميكروباص كاد يدهس مجموعة أشخاص تجمعوا بزعم النصب عليهم (فيديو)

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. من المسئول عن تحديد الأجرة الشهرية؟

مصدر بالأهلي يكشف عن موقف الشناوي من مباراة فاركو

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads