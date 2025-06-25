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محافظات

بمشاركة 400 شاب وفتاة، رياضة أسيوط تنظم مهرجانًا لمكافحة المخدرات (صور)

المهرجان الرياضي
المهرجان الرياضي لمكافحة المخدرات بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة المخدرات، وضرورة حماية الشباب من آثارها السلبية من خلال توفير بيئة حاضنة ومحفزة، وتنفيذ برامج تنموية تشجعهم على الإبداع والمشاركة الإيجابية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي تجسيدًا لاهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الدور الوقائي للرياضة في مواجهة هذه الظاهرة، وتكريس الجهود المجتمعية لدعم المبادرات الشبابية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الشباب والرياضة، نظمت مهرجانًا رياضيًا شبابيًا بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي، والاتحاد العام لمراكز شباب مصر، واتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة.

 

وشهد المهرجان حضور أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، وعدد من قيادات المديرية، إلى جانب فريق متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وشباب مبادرة YLY.

 

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وافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المهرجان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تزامنًا مع انطلاق الفعاليات في جميع محافظات الجمهورية، حيث تضمن البرنامج أنشطة رياضية متنوعة ومسابقات، بالإضافة إلى جلسات توعوية تناولت دور المتطوعين في التصدي لظاهرة الإدمان.

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