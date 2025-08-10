تعليم بأسيوط: صيانة وتهيئة 197 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

قال محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط: إنه تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء هشام ابوالنصر محافظ أسيوط، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الصيانة التى يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة ضمن خطة عام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، يجرى تنفيذ مشروعات صيانة 197 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 227 مليون جنيه لتشمل مدارس الصيانة البسيطة والصيانة الشاملة، والتى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بجميع أحياء ومدن ومراكز المحافظة استعدادا للعام الدراسى الجديد.

يأتي ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

تهيئة المباني المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط أن خطة هيئة الأبنية التعليمية لصيانة المدارس يجرى تنفيذها بالتنسيق الكامل مع المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للطلاب والعاملين بكافة المؤسسات التعليمية لافتا إلى أهمية تهيئة المباني المدرسية للطلاب وتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم.

الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمدارس فى موعدها المحدد

ولفت وكيل الوزارة التعليم بأسيوط إلى توجيهات المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمدارس فى موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المعدة مسبقًا والانتهاء من توزيع المقاعد المدرسية بالمدارس التي تجري الأعمال الإنشائية والصيانة لها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء من الاعمال لضمان دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد لظهور المدارس بالمظهر اللائق الذي يسعد أبنائنا الطلاب وينمي بداخلهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم.



في ذات السياق، أوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط أن مدارس الصيانة العاجلة بلغت 86 مدرسة تم الانتهاء منها وتسليمها، بينما بلغت مدارس الصيانة الشاملة هذا العام 111 مدرسة أوشكت على الانتهاء وبإجمالى 197 مدرسة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبمتابعة مستمرة من مهندسي الهيئة لضمان جودة الاعمال وفقًا لخطة هيئة الأبنية التعليمية وذلك لتوفير بيئة تعليمية جديدة للطلاب والمعلمين.

