انطلاق حملات رفع التراكمات والمخلفات من الطرق السريعة والداخلية بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة في رفع التراكمات والمخلفات على الطرق السريعة والداخلية، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري لمراكز وقرى المحافظة.

تنفيذ حملات يومية ومستمرة لضمان بيئة نظيفة

وقال محافظ أسيوط: نعمل على تنفيذ حملات يومية ومستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، لضمان بيئة نظيفة وآمنة لمستخدمي الطرق، وتيسير حركة المرور، بما يحقق راحة المواطنين ويعكس الصورة المشرفة لمحافظة أسيوط.

رفع التراكمات والمخلفات من الطريق السريع بساحل سليم

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس المركز، نفذت اليوم حملة نظافة مكبرة، تحت إشراف أسامة محمد كامل نائب رئيس المركز، وبمتابعة ميدانية من محمود همام محمود رئيس الوحدة المحلية بالعونة، استهدفت رفع التراكمات والمخلفات من الطريق السريع، وأمام قرية الغريب التابعة للوحدة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحملات ستتواصل بجميع المراكز والقرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط في الشارع الأسيوطي.

