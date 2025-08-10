الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق حملات رفع التراكمات والمخلفات من الطرق السريعة والداخلية بأسيوط

رفع التراكمات من
رفع التراكمات من الطرق بقرى أسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة في رفع التراكمات والمخلفات على الطرق السريعة والداخلية، بما يضمن الحفاظ على السيولة المرورية وتحسين المظهر الحضاري لمراكز وقرى المحافظة.

تنفيذ حملات يومية ومستمرة لضمان بيئة نظيفة 

وقال محافظ أسيوط: نعمل على تنفيذ حملات يومية ومستمرة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، لضمان بيئة نظيفة وآمنة لمستخدمي الطرق، وتيسير حركة المرور، بما يحقق راحة المواطنين ويعكس الصورة المشرفة لمحافظة أسيوط.

رفع التراكمات والمخلفات من الطريق السريع بساحل سليم 

وأضاف محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس المركز، نفذت اليوم حملة نظافة مكبرة، تحت إشراف أسامة محمد كامل نائب رئيس المركز، وبمتابعة ميدانية من محمود همام محمود رئيس الوحدة المحلية بالعونة، استهدفت رفع التراكمات والمخلفات من الطريق السريع، وأمام قرية الغريب التابعة للوحدة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

انطلاق حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع البداري بأسيوط (صور)

رفع 70 طن مخلفات خلال حملة نظافة في أسيوط

واختتم محافظ أسيوط تصريحه بالتأكيد على أن هذه الحملات ستتواصل بجميع المراكز والقرى، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط في الشارع الأسيوطي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التراكمات والمخلفات السيولة المرورية الطرق السريعة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر ساحل سليم محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز ساحل سليم

مواد متعلقة

تعليم بأسيوط: صيانة وتهيئة 197 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

تعليم أسيوط: انتظام امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثانى في 22 لجنة

انطلاق حملة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين في حي شرق أسيوط

تنفيذي أسيوط يعلن تصنيع خلايا النحل وأبراج الحمام وفتح تراخيص الأكشاك لدعم الشباب

صحة أسيوط تنظم لقاءً لتحقيق أهداف مبادرة "الألف يوم الذهبية"

افتتاح عيادة متخصصة لعيوب القلب الخلقية بجامعة أسيوط

إطلاق مسابقة أفضل مزارع وأعلى إنتاجية لدعم صغار المزارعين بأسيوط يناير المقبل

تحرير 564 محضرا في حملة تموينية لضبط الأسواق بأسيوط

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مهمة خلال ساعات

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على كورنيش الإسكندرية (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف تفاصيل تشريع بشأن أرباح تيك توك

دخول قافلة «بيت الزكاة» الحادية عشرة إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة المرحلة الثانية

أخبار مصر: خسائر مفجعة بحريق محال وباكيات محطة مترو شبرا، ضبط البلوجر لوشا، الشناوي يهدد الأهلي، مفاجأة وشيكة من أنغام

مصائب قوم عند قوم فوائد، عمال الخردة والسريحة يسترزقون من حريق شارع المؤسسة (صور)

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

ما حكم عمل غير المسلمين في توزيع الزكاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم عودة المسافر فى المنام وعلاقته بحل المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads