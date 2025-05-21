رياضة أسيوط تنظم ملتقى للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ضرورة رفع مستوى الوعى لدى الشباب والنشء بمخاطر الهجرة غير الشرعية وحماية الأطفال من الاستغلال والاتجار في البشر والتي تتسبب في تعرضهم للمخاطر والأضرار بكافة الطرق الممكنة ما يحقق نتائج أفضل في تنمية المجتمع ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتنسيق والتعاون والوقوف جنبًا إلى جنب مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى تحقيق التنمية الفعلية والمستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن الخدمات مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإنسان المصري وتوفير الخدمات للمواطنين لكي يعيش حياة كريمة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.

ندوة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة قد نظمت ندوة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تحت عنوان "بلدنا أولى بينا" بالتعاون بين إدارة البرلمان والتعليم المدني والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة للهجرة غير الشرعية على مدار يومين وذلك بمشاركة 250 مشارك من أعضاء برلمان الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأولياء الأمور.

تنفيذ حملات توعية للتحدث عن مخاطر وعواقب الهجرة غير الشرعية

ودارت الندوة التي حاضر بها كل من (الدكتور محمد حسين مدرس مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد عبد الرحمن مدرس مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية، وريم عبد المجيد عضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حول مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها والعمل على تنفيذ حملات توعية للتحدث عن مخاطر وعواقب الهجرة غير الشرعية وتوجيه الأفراد نحو الطرق القانونية الآمنة للهجرة، وذلك بمشاركة ممثلي المنظمة الدولية للهجرة،وسفراء الشباب للتوعية بقضية الهجرة غير الشرعية وبدائلها.

كما تضمن اللقاء الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنفيذ دوري رياضي بمشاركة 49 طليعا لـ7 فرق رياضية وتسليم الكأس للفائز بالمركز الأول.

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