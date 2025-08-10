الأحد 10 أغسطس 2025
بيطري أسيوط يشن 15 حملة على الأسواق ويضبط 3 أطنان لحوم فاسدة خلال شهر

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن أجهزة الرقابة بالمحافظة تواصل عملها بلا تهاون لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن مديرية الطب البيطري تمكنت خلال شهر يوليو 2025 من ضبط أكثر من 3 أطنان من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لضمان سلامة الغذاء والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد مدير المديرية نفذت من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بالتنسيق مع الإدارات الفرعية، ومع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة ومباحث التموين عدة حملات شملت مختلف المراكز والأسواق. 

استهدفت حملة مديرية الطب البيطري بأسيوط منع تداول اللحوم الفاسدة وضمان جودة المعروض من المنتجات الحيوانية تنفيذًا لتكليفات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبإشراف فني من الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يعزز كفاءة الرقابة البيطرية على الأسواق.

تنفيذ 15 حملة بيطرية ميدانية شملت مختلف المراكز والأحياء

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ 15 حملة ميدانية شملت مختلف المراكز والأحياء، وأسفرت عن إعداد 32 تقريرًا فنيًا بيطريًا للحالات التي تم ضبطها ونجحت في مصادرة كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعات اللحوم والدواجن والأسماك بلغ إجماليها 3026.34 كجم، وذلك ضمن جهود المحافظة لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين وحمايتهم من أي ممارسات قد تضر بصحتهم.

ضبط لحوم فاسدة وتحرير 273 محضرا خلال حملة تموينية بأسيوط (صور)

ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة مكبرة بأسيوط

وأكد محافظ أسيوط استمرار حملات الرقابة دون توقف، موضحًا أن الأجهزة المعنية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات قد تمس صحة المواطنين أو تهدد أمنهم الغذائي، لافتًا إلى أن حماية الصحة مسؤولية مشتركة، والرقابة قائمة على مدار الساعة.

