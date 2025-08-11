الإثنين 11 أغسطس 2025
فوائد اليانسون، يهدئ المعدة ويعالج نزلات البرد والإنفلونزا ويقوي المناعة

فوائد اليانسون
فوائد اليانسون

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وعرفت منذ القدم وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن اليانسون نبات عطري معروف منذ القدم، يزرع في مناطق عديدة من العالم، ويشتهر برائحته الزكية وطعمه المميز الذي يميل إلى الحلاوة الخفيفة، ويتم استخدام بذور اليانسون في تحضير المشروبات الساخنة، كما يدخل زيته العطري في صناعة الأدوية والعطور، ويحتوي اليانسون على مجموعة من المركبات الفعالة مثل الأنثول، والفلافونويدات، والمعادن، وهي المسؤولة عن فوائده الصحية الكثيرة.

وأضاف السيد، أن من فوائد اليانسون للصحة:-

  • اليانسون يعد من أفضل المشروبات التي تساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم، فهو يقلل من الغازات والانتفاخ، ويخفف تقلصات الأمعاء، ويحفز إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يسهل امتصاص الطعام.
  • شرب اليانسون الدافئ أو استنشاق بخاره يساعد على تخفيف الكحة الجافة والرطبة، وإذابة البلغم وتسهيل طرده، وتهدئة التهاب الحلق وتحسين الصوت.
  • يحتوي اليانسون على خصائص مهدئة للأعصاب، مما يجعله مشروب مثالي قبل النوم لأنه يساعد على الاسترخاء العميق، ويقلل من القلق والتوتر، ويعزز النوم الطبيعي ويقلل الأرق.
  • اليانسون معروف بفوائده للنساء في مراحل مختلفة، فهو يخفف من آلام الدورة الشهرية وتقلصاتها، ويساعد في تنظيم الهرمونات الأنثوية.
  • يستخدم تقليديا لتعزيز إدرار الحليب لدى المرضعات.
  • بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والزيوت العطرية، فإن اليانسون يحارب الجذور الحرة التي تسبب الأمراض، ويدعم جهاز المناعة في مواجهة العدوى، ويمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.
  • اليانسون يستعمل في بعض غسولات الفم الطبيعية لأنه ينعش رائحة الفم، ويقضي على البكتيريا المسببة للتسوس ورائحة الفم الكريهة.
  • مركبات اليانسون تساهم في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر العصبي، وتحسين المزاج، والمساعدة في حالات الصداع الناتج عن الإجهاد.
  • يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم.
  • قد يخفف من أعراض الاكتئاب الخفيف.
  • يعزز صحة الكبد ويعتبر ديتوكس طبيعي للجسم.
  • يخفف من الغثيان والدوخة.

محاذير تناول اليانسون 

وتابع، يفضل عدم الإفراط في تناول اليانسون لتجنب أي آثار جانبية، ويجب على الحوامل استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة، وقد يسبب الحساسية للبعض.

