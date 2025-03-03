فوائد الدوم، يضبط مستويات السكر ويقوي المناعة ويحمي القلب

فوائد الدوم، للصحة عديدة فهو نوع من الأطعمة التي ترتبط بشهر رمضان، ليصنع منه ألذ عصير رمضاني، خاصة أن عصير الدوم معروف أنه ينظم ضغط الدم، لذلك يفضل تناوله مرضى ضغط الدم المرتفع.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الدوم عديدة، حيث يساعد في تحسين صحة القلب والجهاز الهضمي، وتعزيز المناعة، ودعم البشرة، وتقوية العظام، وتقليل التوتر.

أهم فوائد الدوم لصحة الجسم

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد الدوم لصحة الجسم في شهر رمضان، من خلال السطور التالية.

فوائد الدوم

1. تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

تعتبر فاكهة الدوم مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم. هذه المكونات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. فالألياف الموجودة في الدوم تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والأمراض القلبية. كما أن البوتاسيوم والمغنيسيوم يساعدان في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، مما يقي من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو أحد العوامل الرئيسية في تطور أمراض القلب.

2. دعم الجهاز الهضمي

من أبرز الفوائد الصحية للدوم هو دوره في تحسين صحة الجهاز الهضمي. يحتوي الدوم على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم. تناول الدوم يعزز من عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد في الوقاية من مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ. بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسات إلى أن الدوم قد يساهم في تقليل خطر الإصابة باضطرابات معوية مثل القولون العصبي.

3. تعزيز المناعة

الدوم يحتوي على العديد من المركبات النباتية مثل الفيتامينات والمعادن التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة. أحد أبرز الفيتامينات في الدوم هو فيتامين "ج"، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تقوية المناعة ومكافحة العدوى. كما يحتوي الدوم على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الالتهابات، مما يعزز قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

4. مفيد لصحة البشرة

يعتبر الدوم من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في تحسين صحة البشرة. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل تأثيرات الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والبقع الداكنة. يتمتع الدوم بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله مفيدًا في علاج بعض مشاكل البشرة مثل حب الشباب أو التهابات الجلد. يتم استخدامه في العديد من مستحضرات التجميل والعلاجات الجلدية في بعض الثقافات.

5. تحسين مستوى الطاقة

من الفوائد الرائعة للدوم هو قدرته على تعزيز مستويات الطاقة في الجسم. فالدوم يحتوي على سكريات طبيعية معقدة، مما يوفر طاقة مستدامة للجسم دون أن يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، كما يحدث مع بعض السكريات البسيطة. يمكن تناول الدوم كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الوجبات الرئيسية للحصول على دفعة من الطاقة خلال اليوم.

6. موازنة مستويات السكر في الدم

من الفوائد الهامة للدوم هو قدرته على موازنة مستويات السكر في الدم. تشير الدراسات إلى أن استهلاك الدوم يمكن أن يساعد في تحسين مقاومة الأنسولين، مما يساهم في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني. الألياف الموجودة في الدوم تساهم في تنظيم امتصاص الجلوكوز في الجسم، مما يقلل من احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

7. علاج مشاكل التنفس

يساهم الدوم في علاج بعض مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال والربو. في بعض الثقافات، يتم استخدام الدوم كعلاج طبيعي لتقليل التهابات الحلق والمجاري التنفسية. يعتبر شاي الدوم من العلاجات التقليدية المستخدمة في علاج التهابات الجهاز التنفسي، حيث يساعد في تهدئة السعال وتخفيف المخاط المتراكم في الرئتين.

8. تخفيف التوتر والقلق

من الفوائد النفسية للدوم هو قدرته على تقليل مستويات التوتر والقلق. يحتوي الدوم على مركبات لها تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعد في الاسترخاء وتخفيف أعراض القلق. يمكن تناوله كجزء من روتين يومي للحد من الضغط النفسي والمساعدة في الحصول على نوم هادئ.

9. الوقاية من السرطان

الدوم يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والكاروتينات، التي تُعرف بقدرتها على محاربة الجذور الحرة وتقليل تلف الخلايا. تشير بعض الدراسات إلى أن هذه المواد قد تساهم في الوقاية من بعض أنواع السرطان. كما أن الفيتامينات والمعادن الموجودة في الدوم تعزز من صحة الخلايا وتمنع تطور الأورام.

10. تقوية العظام

يعتبر الدوم مصدرًا جيدًا للعديد من المعادن المهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. هذه المعادن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز قوة العظام ومنع هشاشتها، خاصة في مراحل العمر المتقدمة. يُعتقد أن تناول الدوم بانتظام يمكن أن يساهم في الوقاية من أمراض العظام مثل هشاشة العظام.

مشروب الدوم

طرق استخدام الدوم

وأضافت الدكتورة مروة، أن الدوم يمكن استخدامه والاستفادة منه في عدة أشكال، ومنها ما يلي:

شاي الدوم: يمكن غلي ثمرة الدوم في الماء واستخدامها كشراب دافئ للاستفادة من خصائصه الطبية.

مسحوق الدوم: يمكن طحن الثمار المجففة وتحويلها إلى مسحوق يستخدم في تحضير بعض الأطعمة أو خلطها مع مشروبات مختلفة.

الزيت المستخلص من الدوم: يمكن استخدام زيت الدوم في العناية بالبشرة والشعر.

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