القبض على صانعة محتوى بالجيزة لنشرها مقاطع تتضمن ألفاظًا خادشة وإيحاءات جنسية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانعة محتوى تقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات جنسية تتنافى مع القيم المجتمعية، وتشكل خروجًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام تلك المنصات.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشر المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لتحقيق أرباح مالية.

وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقها، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

