الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الفرصة الأخيرة، إغلاق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق في السابعة مساءً

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكدت الوزارة على ضرورة قيام الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم ومراجعة بياناتهم بدقة قبل حفظها، لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على نتيجة التنسيق أو توزيعهم على الكليات والمعاهد.

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط: www.tansik.digital.gov.eg لاستكمال إجراءات التسجيل قبل غلق باب المرحلة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجدول الزمني المحدد لمراحل التنسيق، تمهيدًا لإعلان نتائج القبول بالكليات والمعاهد وإتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لاحقًا.
 

رابط رسمي للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال هذا الرابط  

تنسيق الجامعات 2025، يختتم موقع التنسيق اليوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الثانية

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال هذا الرابط.

كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا: النظام الحديث 

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر) 
الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر) 

ثانيا: النظام القديم 

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر) 
الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق تنسيق الجامعات 2025 تنسيق الجامعات تنسيق القبول بالجامعات تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تقليل الاغتراب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد تسجيل الرغبات طلاب المرحلة الثانية طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات مرحلة تقليل الاغتراب موقع التنسيق الإلكتروني موقع التنسيق نتيجة المرحلة الثانية نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات نتيجة التنسيق

مواد متعلقة

زراعة الجيزة: شجرة السواك بها فوائد مذهلة لصحة الفم

البيئة والزراعة تبحثان التوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي

كيفية التقديم واختيار الكلية في تنسيق الجامعات الخاصة 2025

تنسيق الجامعات 2025، الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب والهندسة والإعلام

تنسيق المرحلة الثانية 2025، إقبال ملحوظ على الحاسبات والطب البيطري والعلوم

تنسيق المرحلة الثانية 2025، توقعات الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة علمي وأدبي

مؤشرات تنسيق الكليات 2025، توقعات الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي وأدبي والكليات المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الحد الأدنى للتقديم وخطوات تسجيل الرغبات والكليات المتاحة

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

أول تحرك من الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك علي زيزو

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

البلوجر أوتاكا عن اتهامه بغسيل الأموال: فلوسي حلالي

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads