الفرصة الأخيرة، إغلاق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق في السابعة مساءً

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.

وأكدت الوزارة على ضرورة قيام الطلاب بسرعة تسجيل رغباتهم ومراجعة بياناتهم بدقة قبل حفظها، لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على نتيجة التنسيق أو توزيعهم على الكليات والمعاهد.

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط: www.tansik.digital.gov.eg لاستكمال إجراءات التسجيل قبل غلق باب المرحلة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجدول الزمني المحدد لمراحل التنسيق، تمهيدًا لإعلان نتائج القبول بالكليات والمعاهد وإتاحة مرحلة تقليل الاغتراب لاحقًا.



رابط رسمي للحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات فور إعلانها من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025، يختتم موقع التنسيق اليوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٥، تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني، على أن يتم غلق الموقع نهائيًا في تمام الساعة السابعة مساءً.

وشددت الوزارة على أهمية الإسراع في تسجيل الرغبات قبل غلق الموقع، حتى لا يُحرم الطالب من فرص المنافسة على الأماكن المتاحة بالمرحلة الثانية.

وأوضح الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن الطلاب الذين يتخلفون عن التسجيل خلال المدة المُحددة للمرحلة الثانية، يتم تنسيقهم في المرحلة التالية على الكليات المتبقية فقط، بما يضطرهم إلى الالتحاق بتخصصات لا تعكس تطلعاتهم الفعلية، وهو ما يستوجب ضرورة الالتزام بالموعد المُحدد.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل بكفاءة على مدار ٢٤ ساعة، ويُتاح من خلال هذا الرابط.

كما تُواصل معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم بشكل صحيح وآمن.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر)

ثانيا: النظام القديم

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر)

الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

