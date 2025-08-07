تنسيق المرحلة الثانية 2025، إقبال ملحوظ على الحاسبات والطب البيطري والعلوم

بدأ طلاب الثانوية العامة في تسجيل رغباتهم ضمن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، وسط اهتمام متزايد بعدد من الكليات العلمية، أبرزها الحاسبات والمعلومات، الطب البيطري، وعلوم، وتُعد هذه الكليات من الوجهات الرئيسية لطلاب شعبة علمي، لما توفره من فرص مستقبلية متنوعة وتخصصات متقدمة.

الحاسبات والمعلومات تتصدر رغبات طلاب الشعبة العلمية

وتشهد كليات الحاسبات والمعلومات إقبالًا واسعًا من طلاب المرحلة الثانية، مدفوعة بالاهتمام المتزايد بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ويُتوقع أن تُسجل الكليات ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى المنافسة، خاصة في الجامعات الكبرى التي تقدم برامج متميزة ومجانية مقارنة بالجامعات الخاصة.

وتُعد هذه الكلية من الكيانات التي تجذب الطلاب الطامحين للعمل في مجالات البرمجة، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات، وهي من أبرز القطاعات المطلوبة حاليًا في سوق العمل المحلي والدولي.

الطب البيطري تحافظ على مكانتها بين كليات القمة في المرحلة الثانية

ولا تزال كليات الطب البيطري من بين أعلى الكليات من حيث نسب القبول ضمن المرحلة الثانية، وتُعد خيارًا مثاليًا لطلاب شعبة علمي علوم الراغبين في دراسة مجالات متعلقة بصحة الحيوان، والإنتاج الحيواني، وسلامة الغذاء.

ويزداد الإقبال على هذا التخصص في عدد من الجامعات الإقليمية، نظرًا لتوفّر فرص عمل متنوعة في مجالات الطب البيطري، ومصانع الأدوية البيطرية، والمجالات الرقابية والصحية.

كليات العلوم فرص متعددة وتخصصات دقيقة

وتمثل كليات العلوم خيارًا واسعًا ومتنوعًا أمام طلاب المرحلة الثانية، نظرًا لتعدد التخصصات بها مثل الكيمياء، الفيزياء، الجيولوجيا، الميكروبيولوجي، وعلوم البيئة، بالإضافة إلى البرامج البينية والمجالات التطبيقية.

ويُرجّح أن تشهد كليات العلوم هذا العام تنافسًا معتدلًا، مما يمنح الطلاب فرصة قوية للالتحاق بها في عدد كبير من الجامعات الحكومية، سواء في القاهرة الكبرى أو المحافظات.

التوقعات العامة ومقارنة بالمؤشرات السابقة

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للتنسيق، إلا أن المؤشرات الأولية تُظهر ارتفاعًا محدودًا في درجات القبول مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بارتفاع نسب النجاح العامة وارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على مجاميع مرتفعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.