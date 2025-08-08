الجمعة 08 أغسطس 2025
أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

يواصل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، تلقي تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

 

ويُتاح لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم أو تعديلها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط، وذلك حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق ١٠ أغسطس الجاري، موعد انتهاء المرحلة الثانية.

 

أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي على مدار ٢٤ ساعة، أو من خلال معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية المتاحة لمساعدة الطلاب، والتي تعمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى ٣ عصرًا خلال فترة التنسيق، ويمكن الاطلاع على أماكن هذه المعامل من خلال هذا الرابط.
 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الطلاب يمكنهم الاستفادة من الأدلة الإرشادية والفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والتي توضح كيفية تنفيذ خطوات التنسيق وتسجيل الرغبات بدقة، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

 

وأعلن الدكتور عادل عبد الغفار أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.


 خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

 وفق موقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

 

 

