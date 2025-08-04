شروط وآليات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2025

تنطلق مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2025 مباشرة بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة لعام 2025، وتشمل كليًات طلاب المرحلة الأولى والثانية، وتستمر مدة التقديم عادةً خمسة أيام عبر الموقع الإلكتروني فقط .

الشروط العامة للتحويل:

1. التحويل يتم مرة واحدة فقط – لا تحويلات متعددة .



2. التقديم إلكترونيًا فقط عبر موقع التنسيق (tansik.digital.gov.eg) – لا توجد تحويلات ورقية .



3. نسبة التحويل 10% فقط من المقاعد المتاحة في الكلية المستهدف، ويتم قبول التحويل حسب ترتيب الطلاب ضمن النسبة المتاحة .



4. التحويل داخل النطاق الجغرافي (أ) فقط، الذي يضم الكليات الأقرب لإدارة الطالب التعليمية، وفق تقسيم جغرافي يُحدده المجلس الأعلى للجامعات .

أنواع التحويل:

أ. التحويل المناظر

التحويل إلى نفس التخصص والكلية في جامعة أخرى داخل النطاق الجغرافي (أ).

لا يشترط درجة الحد الأدنى (بس حسب ترتيب الطالب بين المتقدمين للتحويل) .



ب. التحويل غير المناظر

التحويل إلى كلية أو تخصص آخر داخل النطاق (أ)، بشروط:

حصول الطالب على الحد الأدنى المطلوب للكلية الجديدة.

بالنسبة للكليات التي بها اختبارات قدرات، يجب اجتيازها كذلك.

قواعد التوزيع الجغرافي (المجموعات أ – ب – ج):

كل طالب يكون ضمن النطاق الجغرافي (أ)، ويجب اختيار كليات منه ثم إذا انتهت الإمكانيات ينتقل إلى النطاق (ب)، ثم (ج).

يسمح فقط باختيار كليات داخل النطاق (أ) لتحويل تقليل الاغتراب، ولا يُعتمد محل السكن الجديد في التحويل.

جدير بالذكر أنه لا يمكن إعادة الترشيح بعد انتهاء عملية التحويل والحصول على بطاقة الترشيح النهائية .

كما أنه يُغلق النظام بعد انتهاء فترة التقديم؛ النتائج عادةً تظهر خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إغلاق باب التسجيل .

ويجب الحذر أثناء ترتيب الرغبات وحفظها (وصيغة "SAVE AS") ثم طباعتها بحيث يكون هناك إيصال برقم وساعة التعطيل .

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