أخبار مصر

لينك موقع تسجيل الرغبات 2025 في تنسيق الجامعات، وخطوات تسجيلها

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025

موقع تسجيل الرغبات 2025.. بدأ طلاب الثانوية العامة، في تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025، والتي انطلقت رسميا الأربعاء 6 أغسطس 2025، وتستمر حتى الأحد القادم الموافق 10 أغسطس الجاري.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية 2025، لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وشعبها  العلمية والأدبية، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

وجاء الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025 كالتالي:

وفقا لما أعلنته فإن الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الثانية 2025، جاء كالتالي:

أولا: النظام الحديث 

الشعبة العلمية: 220 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.75% فأكثر) 
الشعبة الأدبية: 205 درجات فأكثر (أي بنسبة 64.06% فأكثر) 

ثانيا: النظام القديم 

الشعبة العلمية: 280 درجة فأكثر (أي بنسبة 68.29% فأكثر) 
الشعبة الأدبية: 240 درجة فأكثر (أي بنسبة 58.53% فأكثر)

خطوات تسجيل الرغبات 2025 في تنسيق الجامعات

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها لتسجيل الرغبات، في تنسيق المرحلة الثانية 2025، نستعرضها فيما يلي:

  1. الدخول إلى موقع تنسيق المرحلة الثانية 2025، من هنــــــــــــــا.
  2. اختر نوع التنسيق وفي هذه الحالة يكون "المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2025"
  3. حدّد نوع الشهادة سواء الثانوية العامة نظام حديث أو قديم
  4. قم بعملية تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح.
  5. أدخل الرمز التأكيدي.
  6. تأكد من بياناتك التي ستظهر أمامك على الشاشة: الاسم، المدرسة، الشعبة، المجموع
  7. راجع بياناتك بدقة ثم اضغط زر "التالي".
  8. قم بإدخال رغباتك.
  9. راجع الرغبات بعد الانتهاء من ترتيبها
  10. احفظ رغباتك وقم  بطباعتها

ثم يمكنك طباعة إيصال تسجيل الرغبات (يحتوي على رقم الإيصال ونسخة من الرغبات)

قواعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2025

يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:
1. إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب في الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي يتم اتباعها لتقليل ظاهرة اغتراب الطلاب.
2. يجب على الطالب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي، واختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.
 

ads