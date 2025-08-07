تنسيق المرحلة الثانية 2025، توقعات الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة علمي وأدبي

بدأ طلاب الثانوية العامة 2025 تسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية، وسط حالة من الترقب بشأن الحد الأدنى المتوقع للقبول في كليات القمة، وعلى رأسها كلية التجارة التي تُعد من الكليات ذات الإقبال المرتفع بين طلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

توقعات الحد الأدنى لكلية التجارة 2025 للشعبة الأدبية

وتشير المؤشرات الأولية إلى ارتفاع طفيف في الحد الأدنى المتوقع للقبول بكلية التجارة لطلاب الشعبة الأدبية، حيث يتوقع أن يتراوح الحد الأدنى هذا العام ما بين 73.5% إلى 74%، مقارنة بـ 72.2% في تنسيق العام الماضي 2024.

وبحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فإن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في الشعبة الأدبية خلال المرحلة الثانية بلغ 205 درجات بنسبة 64.06%، ما يسمح لعدد كبير من الطلاب بالمنافسة على أماكن في كليات التجارة في بعض الجامعات الإقليمية، مع اختلاف الحد الأدنى بين جامعة وأخرى حسب التوزيع الجغرافي.

الحد الأدنى المتوقع للشعبة العلمية

أما بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، فمن المتوقع أن يشهد الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة ارتفاعًا طفيفًا أيضًا، ليصل إلى 80% أو 81%، مقارنة بـ 79.6% في العام السابق، وقد حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الثانية لطلاب علمي بـ 220 درجة بنسبة 68.75%، ما يفتح المجال للتقديم في كليات التجارة بعدد من الجامعات.

مؤشرات القبول بعدد من الجامعات الحكومية

ووفقًا لبيانات تنسيق 2024، فإن الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة في بعض الجامعات كان كالتالي:

جامعة المنصورة: 77.56% (علمي)

جامعة الزقازيق: 77.43% (علمي)

جامعة سوهاج: 77.43% (علمي)

جامعة جنوب الوادي: 72.44% (أدبي)

جامعة الإسكندرية: 72.20% (أدبي)

جامعة القاهرة: 63.29% (أدبي – تجارة انتساب)



وتشير التوقعات إلى أن الأرقام لن تختلف كثيرًا هذا العام، مع احتمالات لارتفاع طفيف بسبب زيادة نسب النجاح العامة بين طلاب الثانوية العامة 2025.

تنسيق كلية التجارة بالجامعات الخاصة

وفي المقابل، توفر الجامعات الخاصة والأهلية بدائل لطلاب الثانوية العامة ممن لم يتمكنوا من تحقيق الحد الأدنى للقبول في الجامعات الحكومية، حيث تبدأ مؤشرات القبول بكليات التجارة في الجامعات الخاصة من نحو 53% وحتى 58%، وفق معدلات العام الماضي، مما يمنح الفرصة للالتحاق بذات التخصص مع اختلاف طبيعة المصروفات الدراسية والخدمات التعليمية.

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