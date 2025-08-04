تنسيق المرحلة الثانية 2025، الحد الأدنى للتقديم وخطوات تسجيل الرغبات والكليات المتاحة

يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 لتنسيق المرحلة الثانية، وسط بحث واسع حول الحد الأدنى للتقديم، وموعد فتح باب التسجيل، والكليات المتاحة في هذه المرحلة، وخدمة من فيتو لأبنائها الطلاب نرصد لكم كافة التفاصيل التي أعلنتها وزارة التعليم العالي بشأن تنسيق المرحلة الثانية 2025.

ما هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2025؟

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الحد الأدنى لتسجيل الرغبات في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 سيكون كالتالي:

الشعبة العلمية (علوم ورياضة): 220 درجة بنسبة 68.75%، بعدد طلاب يقترب من 246,642 طالبًا.

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 64.06%، بعدد طلاب يبلغ نحو 36,406 طالبًا.



بذلك يصل إجمالي عدد الطلاب المؤهلين للمرحلة الثانية من التنسيق (النظام الحديث) إلى ما يقارب 283,048 طالبًا.

كما شملت المرحلة الثانية أيضًا طلاب النظام القديم (من خريجي السنوات السابقة)، بحد أدنى 280 درجة (68.29%) للشعبة العلمية، و240 درجة (58.53%) للشعبة الأدبية، بعدد يقترب من 4,270 طالبًا.

موعد تسجيل الرغبات في المرحلة الثانية 2025

وحددت وزارة التعليم العالي موعد فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، حيث يبدأ التسجيل اعتبارًا من الأربعاء 6 أغسطس 2025 وحتى الأحد 10 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي: www.tansik.digital.gov.eg

خطوات تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية 2025

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: tansik.digital.gov.eg



2. اختيار “خدمات تنسيق الثانوية العامة”.



3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري المدون على استمارة النجاح.



4. التأكد من البيانات الشخصية الظاهرة (الاسم، المجموع، الشعبة، المنطقة الجغرافية).



5. ترتيب الرغبات حسب الأولوية والكلية والتوزيع الجغرافي.



6. حفظ الرغبات وطباعة إيصال التسجيل.

ويمكن تعديل الرغبات طوال فترة التسجيل وحتى غلق باب التنسيق.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2025

وتتضمن المرحلة الثانية العديد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، ومن أبرزها:

الشعبة العلمية:

كليات العلوم، التمريض، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الفنون التطبيقية، الألسن، الطب البيطري (لبعض الجامعات)، علوم الأرض، ومعاهد الهندسة الخاصة.



الشعبة الأدبية:

كليات التجارة، الحقوق، التربية، الخدمة الاجتماعية، الإعلام، الآداب، دار العلوم، الاقتصاد والعلوم السياسية (لبعض الجامعات الإقليمية)، التربية النوعية.

وتتضمن المرحلة الثانية أيضًا عددًا من الكليات والمعاهد الجديدة التي أُدرجت لأول مرة ضمن تنسيق 2025، خاصة في المحافظات النائية والجامعات التكنولوجية.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني 2025

ويمكن لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق الدخول المباشر وتسجيل الرغبات أو متابعة نتائج التنسيق: عبر الرابط tansik.digital.gov.eg

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