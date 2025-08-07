تنسيق الجامعات 2025، الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب والهندسة والإعلام

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب والهندسة والإعلام للعام الجامعي 2025، والتي جاءت متفاوتة بحسب الجامعة ونوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

أولًا: الشهادات العربية والأجنبية

فيما يلي الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب البشري، الهندسة، والإعلام للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية:

الطب البشري بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية) 81%.

تنسيق الطب بجامعات (سيناء "فرع القنطرة" - الجلالة - العلمين الدولية - شرق بورسعيد الأهلية) 83%.

وباقي الجامعات الخاصة والأهلية 85%.



وبالنسبة لتنسيق الهندسة بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية) 63%.

وبجامعات (سيناء "فرع القنطرة" - الجلالة - العلمين الدولية - شرق بورسعيد الأهلية) 65%.

وباقي الجامعات الخاصة والأهلية 70%.



أما بالنسبة لتنسيق كلية الإعلام (ضمن كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية) بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية) وبجامعات (سيناء "فرع القنطرة" - الجلالة - العلمين الدولية - شرق بورسعيد الأهلية) وباقي الجامعات الخاصة فكان بنسبة 58%.



ثانيًا: الشهادة الثانوية العامة والشهادة الأزهرية

أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أو الأزهرية، فقد جاءت الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة والإعلام كما يلي:

الطب البشري بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية- شرق بورسعيد الأهلية) 74%.

وبجامعات الجلالة والعلمين الدولية 76%.

وباقي الجامعات الخاصة وجامعة الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية 79%.

وباقي الجامعات الأهلية 81%.



وبالنسبة لتنسيق كلية الهندسة بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية- شرق بورسعيد الأهلية) 64%.

وبجامعات الجلالة والعلمين الدولية 65%.

وباقي الجامعات الخاصة وجامعة الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية 67%.

وباقي الجامعات الأهلية 68%.



أما تنسيق كلية الإعلام بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية- شرق بورسعيد الأهلية) 52%

وبجامعات الجلالة والعلمين الدولية وباقي الجامعات الخاصة وجامعة الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية 53%، ما عدا بعض الجامعات مثل "6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية"، الحد الأدنى لكلية الإعلام يصل إلى 55%.

تنسيق كلية الطب بالجامعات الحكومية

وجاء الحد الأدنى لكليات الهندسة بالجامعات الحكومية 89.84%.

