الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب والهندسة والإعلام

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
ads

أعلنت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في كليات الطب والهندسة والإعلام للعام الجامعي 2025، والتي جاءت متفاوتة بحسب الجامعة ونوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

أولًا: الشهادات العربية والأجنبية

فيما يلي الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب البشري، الهندسة، والإعلام للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية:   

الطب البشري بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية) 81%.

تنسيق الطب بجامعات (سيناء "فرع القنطرة" - الجلالة - العلمين الدولية - شرق بورسعيد الأهلية) 83%.

وباقي الجامعات الخاصة والأهلية 85%.
 

وبالنسبة لتنسيق الهندسة بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية) 63%.

وبجامعات (سيناء "فرع القنطرة" - الجلالة - العلمين الدولية - شرق بورسعيد الأهلية) 65%.

وباقي الجامعات الخاصة والأهلية 70%.
 

أما بالنسبة لتنسيق كلية الإعلام (ضمن كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية) بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة الجلالة - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية) وبجامعات (سيناء "فرع القنطرة" - الجلالة - العلمين الدولية - شرق بورسعيد الأهلية) وباقي الجامعات الخاصة فكان بنسبة 58%.

 


ثانيًا: الشهادة الثانوية العامة والشهادة الأزهرية

أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أو الأزهرية، فقد جاءت الحدود الدنيا لكليات الطب والهندسة والإعلام كما يلي:

الطب البشري بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية- شرق بورسعيد الأهلية) 74%.

وبجامعات الجلالة والعلمين الدولية 76%.

وباقي الجامعات الخاصة وجامعة الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية 79%.

وباقي الجامعات الأهلية 81%.

 


وبالنسبة لتنسيق كلية الهندسة بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية- شرق بورسعيد الأهلية) 64%.

وبجامعات الجلالة والعلمين الدولية 65%.

وباقي الجامعات الخاصة وجامعة الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية 67%.

وباقي الجامعات الأهلية 68%.
 

أما تنسيق كلية الإعلام بجامعات (الملك سلمان الدولية - جامعة سيناء الخاصة - الوادي الجديد الأهلية- شرق بورسعيد الأهلية) 52%

وبجامعات الجلالة والعلمين الدولية وباقي الجامعات الخاصة وجامعة الأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية 53%، ما عدا بعض الجامعات مثل "6 أكتوبر - مصر للعلوم والتكنولوجيا - أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مصر الدولية"، الحد الأدنى لكلية الإعلام يصل إلى 55%.

تنسيق كلية الطب بالجامعات الحكومية

وجاء الحد الأدنى لكليات الهندسة بالجامعات الحكومية 89.84%.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق المرحلة الثانية 2025 تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2025 تنسيق المرحلة الثانية نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم المرحله الثانيه للثانويه العامه 2025 تنسيق المرحله التانيه مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025 تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثانية تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الأولى التنسيق الالكتروني تنسيق الكليات 2025 تسجيل رغبات الثانوية العامة 2025 تسجيل الرغبات تنسيق الجامعات تنسيق الكليات تنسيق الجامعات 2025 تنسيق ٢٠٢٥

مواد متعلقة

تنسيق المرحلة الثانية 2025، إقبال ملحوظ على الحاسبات والطب البيطري والعلوم

تنسيق المرحلة الثانية 2025، توقعات الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة علمي وأدبي

مؤشرات تنسيق الكليات 2025، توقعات الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي وأدبي والكليات المتاحة

تنسيق المرحلة الثانية 2025، الحد الأدنى للتقديم وخطوات تسجيل الرغبات والكليات المتاحة

شروط وآليات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى في تنسيق 2025

موقع التنسيق الإلكتروني يعلن موعد تقليل الاغتراب 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، موعد انطلاق التسجيل والحد الأدنى للعلمي والأدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads