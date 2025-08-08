الجمعة 08 أغسطس 2025
محافظات

افتتاح عيادة متخصصة لعيوب القلب الخلقية بجامعة أسيوط

عيادة عيوب القلب
عيادة عيوب القلب الخلقية بجامعة أسيوط،فيتو

 أعلن مستشفى القلب بجامعة أسيوط في خطوة لتعزيز الرعاية الصحية، عن افتتاح عيادة جديدة ومتخصصة في عيوب القلب الخلقية تابعة لقسم طب القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب، والأستاذ الدكتور عمرو يوسف رئيس قسم طب القلب والأوعية الدموية.

 

مناظرة ومتابعة الحالات بواسطة خبراء عيوب القلب الخلقية

 وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن العيادة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المجانية، وتشمل، مناظرة ومتابعة الحالات بواسطة خبراء عيوب القلب الخلقية، وفحص شامل مع إجراء أشعة موجات فوق صوتية متقدمة ثلاثية الابعاد، وتقييم وتأهيل الحالات التي تحتاج الى تدخل عن طريق القسطرة القلبية في حالات العيوب الخلقية مثل: غلق الثقب بين الأذينين (ASD)، وغلق الثقب بين البطينين (VSD)، وغلق القناة الشريانية المفتوحة (PDA). 

 

بالإضافة إلى توسيع ضيق الشريان الأورطي وتركيب دعامة (Aortic coarctation)، وإغلاق التشوهات الشريانية الوريدية (AV Malformation Closure)، وتوسيع ضيق الصمام الرئوي بالبالون (Balloon pulmonary valvuloplasty)، وغلق التسريب حول الصمام الصناعي (Peri-valvular leakage)، وزراعة الصمام الرئوي عن طريق القسطرة (Per-cutaneous transcatheter pulmonary valve implantation)، وإغلاق ثقب الحاجز البطيني الناتج عن احتشاء عضلة القلب (VSR) عن طريق القسطرة (Percutaneous Device Closure)، والدراسة الديناميكية الدموية (Hemodynamic Study) قبل التدخل الجراحي.

وأشار رئيس جامعة أسيوط أن بالعيادة يتوافر بها وحدة أشعة مقطعية متخصصة تابعة لوحدة العيوب الخلقية لتشخيص الحالات المعقدة، بالإضافة لخدمة الرنين المغناطيسي، ورسم القلب بالمجهود، والهولتر، وغيرها من الفحوصات الضرورية لمتابعة الحالات بدقة.

 

نجاح أكثر من 500 عملية قسطرة قلبية دقيقة

 وتأتي عيادة العيوب الخلقية للقلب بجامعة أسيوط تحت إشراف الدكتورة نهى جمال، مدرس واستشاري طب القلب وعيوب القلب الخلقية بالمستشفى، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين ذوي الخبرة الواسعة التي تزيد عن 6 سنوات في تشخيص ومتابعة هذه الحالات، وقد أجرى الفريق بنجاح أكثر من 500 عملية قسطرة قلبية دقيقة دون الحاجة إلى تدخل جراحي، بعد أن قام بمناظرة أكثر من 2000 حالة.

 

واكتسب الفريق خبرته المتميزة من التدريب والعمل في مراكز مرجعية رائدة في هذا المجال، مثل مستشفى مجدي يعقوب ومستشفى الدمرداش للأطفال.

مستشفى القلب بجامعة أسيوط ينظم تدريبا عن أهمية التواصل الفعال في بيئة العمل

تعمل على مدار الساعة، مستشفى القلب بجامعة أسيوط يفتتح صيدلية الطوارئ

 وتستقبل عيادة عيوب القلب الخلقية بجامعة أسيوط المرضى يوم الأربعاء من كل أسبوع، من الساعة ٨ صباحا حتى ١ ظهرا، بالدور الثالث بمستشفى القلب، بجوار وحدة الموجات فوق الصوتية.

