إطلاق مسابقة أفضل مزارع وأعلى إنتاجية لدعم صغار المزارعين بأسيوط يناير المقبل

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو


أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن عزم المحافظة إطلاق مسابقة كبرى "لأفضل مزارع، وأعلى إنتاجية، وأفضل محصول" على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وذلك مطلع العام الجديد في شهر يناير 2026، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز دور صغار المزارعين.

 

تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاحين

 

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه المسابقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة، وتشجيع النماذج الناجحة والمتميزة في مجال الزراعة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الفلاحين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المسابقة سيتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، للفئات الثلاث، أفضل مزارع، وأعلى إنتاجية، وأفضل محصول، بهدف خلق مناخ تنافسي بناء بين المزارعين على مستوى المحافظة.

 

تحفيز المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة

 

وأضاف محافظ أسيوط نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المزارعين على تطبيق أساليب الزراعة الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والالتزام بالمعايير البيئية، ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المحاصيل وزيادة العائد الاقتصادي للمزارع، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي للمحافظة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير القطاع الزراعي من خلال توفير كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتنظيم ندوات تثقيفية، وحملات توعوية مستمرة، بالإضافة إلى تيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة.

محافظ أسيوط يكلف بفتح منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة من المزارعين مباشرة

وفد الفاو يزور أسيوط لبحث تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين

واختتم اللواء هشام أبو النصر حديثه بدعوة جميع المزارعين على مستوى المحافظة إلى المشاركة بفعالية في المسابقة، مشيدًا بدور الفلاح المصري الذي وصفه بأنه الركيزة الأساسية للتنمية الزراعية، وشريك رئيسي في بناء مستقبل الوطن وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

