تعليم أسيوط يناقش تنفيذ البرنامج العلاجي وحصر احتياجات المدارس استعدادًا للعام الجديد

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه على توفير كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام العملية التعليمية بجميع مكوناتها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطوير منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها مشددًا على أهمية المتابعة الجادة لكافة المراحل التعليمية داخل المديرية والإدارات التعليمية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة داخل المدارس.

الاستعدادات لتنفيذ البرنامج القومي العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التربية والتعليم برئاسة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل الوزارة، عقدت اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء، ومديري المراحل التعليمية، حيث ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لامتحانات الثانوية العامة، وآليات رصد الملاحظات ومعالجتها، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالضوابط والتعليمات لضمان انضباط اللجان وتناول الاجتماع أيضًا الاستعدادات الجارية لتنفيذ البرنامج القومي العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفق خطة زمنية تستهدف تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

إجراء حصر شامل للاحتياجات الفعلية من مستلزمات العملية التعليمية

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية البدء المبكر في صيانة ورفع كفاءة المدارس، ومتابعة المشروعات الجارية استعدادًا للعام الدراسي 2025/2026، فضلًا عن إجراء حصر شامل للاحتياجات الفعلية من مستلزمات العملية التعليمية في مختلف المراحل، وتحديد أوجه العجز أو الزيادة، لضمان التوزيع العادل للموارد.

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع إدارة التوريدات لتوفير الأثاث المدرسي اللازم من مقاعد وسبورات وغيرها، طبقًا للاحتياجات الفعلية، إلى جانب إعداد خطة لتشجير المدارس وتعزيز المساحات الخضراء بها، لما لها من دور فاعل في تحسين البيئة التعليمية وجعل المدارس أكثر جاذبية وصحة للطلاب.

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