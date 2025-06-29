الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم أسيوط يناقش تنفيذ البرنامج العلاجي وحصر احتياجات المدارس استعدادًا للعام الجديد

اجتماع تعليم أسيوط،فيتو
اجتماع تعليم أسيوط،فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرصه على توفير كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام العملية التعليمية بجميع مكوناتها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطوير منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها مشددًا على أهمية المتابعة الجادة لكافة المراحل التعليمية داخل المديرية والإدارات التعليمية، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة داخل المدارس.

 

الاستعدادات لتنفيذ البرنامج القومي العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

 

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية التربية والتعليم برئاسة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل الوزارة، عقدت اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، بحضور مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء، ومديري المراحل التعليمية، حيث ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لامتحانات الثانوية العامة، وآليات رصد الملاحظات ومعالجتها، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالضوابط والتعليمات لضمان انضباط اللجان وتناول الاجتماع أيضًا الاستعدادات الجارية لتنفيذ البرنامج القومي العلاجي لتنمية مهارات القراءة والكتابة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفق خطة زمنية تستهدف تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

 

إجراء حصر شامل للاحتياجات الفعلية من مستلزمات العملية التعليمية

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية البدء المبكر في صيانة ورفع كفاءة المدارس، ومتابعة المشروعات الجارية استعدادًا للعام الدراسي 2025/2026، فضلًا عن إجراء حصر شامل للاحتياجات الفعلية من مستلزمات العملية التعليمية في مختلف المراحل، وتحديد أوجه العجز أو الزيادة، لضمان التوزيع العادل للموارد.

 

تعليم أسيوط يتابع فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية 

تعليم أسيوط يناقش دور ورش المدارس الفنية في صناعة الأثاث

كما وجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع إدارة التوريدات لتوفير الأثاث المدرسي اللازم من مقاعد وسبورات وغيرها، طبقًا للاحتياجات الفعلية، إلى جانب إعداد خطة لتشجير المدارس وتعزيز المساحات الخضراء بها، لما لها من دور فاعل في تحسين البيئة التعليمية وجعل المدارس أكثر جاذبية وصحة للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التربية والتعليم الثانوية العامة الثانوية العام القراءة والكتابة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية تطوير منظومة التعليم محافظ أسيوط محافظة اسيوط منظومة التعليم مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بتكلفة مليار و350 مليونا (صور)

28 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الإنجليزي داخل 76 لجنة بأسيوط

محافظة أسيوط تطلق أكبر حملة للتبرع بالدم في نقاط حيوية ثابتة (فيديو)

مستشفى أسيوط الجامعي تنجح في تكميم معدة لطفلة تعاني من سمنة مفرطة (صور)

تطهير 4 ترع بأسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

رفع 147 طن مخلفات منازل وقمامة خلال حملة بصدفا أسيوط

محافظة أسيوط تعلن عن نقاط ثابتة ومواقع الحملة القومية للتبرع بالدم

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري (صور)

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

قرار جمهوري جديد بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بالسجن بمناسبة 30 يونيو

الحكومة أمام النواب: جودة الطرق أدت لخفض الوفيات لـ30%

أول رد من نتنياهو على دعوة ترامب لعقد اتفاق بشأن غزة

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

يتعاطى مخدرات وتجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين.. مفاجآت صادمة في تحقيقات حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية