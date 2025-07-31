وكيل تعليم أسيوط يتابع أعمال تجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترأس محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم اجتماعًا،مع مديرى الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بالمديرية، ومديري إدارات التعليم الثانوى والإعدادي والابتدائى والتربية الخاصة والتعليم الخاص والمجتمعى، لمتابعة تجهيز المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد 2025 / 2026، بقاعة تنمية المهارات بمديرية التربية والتعليم.

حيث بدأ الاجتماع بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه الكبير بملف التعليم والتوجيه بالتوسع فى اعداد المدارس لخفض الكثافات الطلابية بالمدارس وضمان جودة منظومة التعليم وإعداد جيل من المتميزين والمبدعين قادر على بناء مستقبل هذا الوطن وحمايته.



كما استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتجهيز كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بجميع إدارت المحافظة قبل بدء العام الدراسى الجديد، ونهو كافة أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

توفير كافة احتياجات المدارس من أعمال التشجير والزراعة



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بضرورة توفير كافة احتياجات المدارس من أعمال تشجير وزراعة أشجار حديثة تفعيلًا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة، والتأكد من تجهيز مداخل المدارس ونظافتها ووجود أعلام الجمهورية والمحافظة ووضعهما فى المكان المناسب وتجهيز الفناء المدرسى والملاعب ومتابعة سلامة أعمدة الانارة والكشافات وخطوط المياه والصرف الصحى وتجهيز الفصول الدراسية وسلامة الطرقات والسلالم والتأكد من صيانة كافة دورات المياه واستكمال أعمال الاتاحة بدورات المياه ومداخل المدارس والمبانى تسهيلًا لطلاب الدمج وذوى الاعاقة بالتنسيق مع مسئولى هيئة الابنية التعليمية.

وطالب وكيل الوزارة، من كافة القيادات الحضور بضرورة التنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة للتأكد من النظافة العامة لمحيط المدرسة الخارجى ورفع كافة الاشغالات ونقل الباعة الجائلين من محيط المدارس والادارات التعليمية تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ، وتفعيلا للمشاركة المجتمعية لخلق بيئة نظيفة أمنة للطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.



وفى نهاية الاجتماع تم توزيع استمارات التقييم والمتابعة على كافة الحضور وعمل زيارات ميدانية للمدارس بكافة الإدارات بمحافظة أسيوط تحت إشراف مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية وفريق العمل لعمل حصر شامل بالاحتياجات وكافة الملاحظات لوضع حلول تلافيها قبل بدء العام الدراسى الجديد.

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