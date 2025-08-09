القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ألقت الجهزة الأمنية القبض علي البلوجر الملكة حسناء شعبان لنشرها فيديوهات عبر حسابها الشخصي تحتوي على إغراءات وإيحاءات بقصد زيادة المشاهدات، وذلك أثناء قيامها بالروتين المنزلي بصورة غير أخلاقية.

كان أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم البلوجر صاحبة حساب يُدعى “الملكة حسناء”، بنشر فيديوهات عبر حسابها الشخصي يحتوي على إغراءات وإيحاءات بقصد زيادة المشاهدات، وذلك أثناء قيامها بالروتين المنزلي بصورة غير أخلاقية.



وجاء في البلاغ المقدم أنه ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شخصية لقبت نفسها بالملكة حسناء، تقوم بعرض مقاطع فيديو بها إغراء بقصد جذب المشاهد وزيادة نسب المشاهدة والتربح المالي.



وأضاف مقدم البلاغ، أنها تقوم بتقديم الروتين المنزلي بصورته غير أخلاقية، مرتكبة عدة جرائم من جرائم تكنولوجيا المعلومات الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتبليغ عن تلك الجريمة حمل البلاغ رقم 1306827.

