بلاغ للنائب العام يتهم البلوجر مانجو بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا وإيحاءات جنسية

تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام حمل رقم 1309525 عرائض النائب العام، يتهم فيه البلوجر مانجو صانع المحتوى، لنشره مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يخالف القيم والأعراف المجتمعية.

بلاغ ضد البلوجر مانجو



وقال مقدم البلاغ أن المشكو في حقه يمتلك عدة حسابات على “تيك توك” بأسماء “مانجو” و”مانجو الاحتياطي”، بالإضافة إلى حساب على “إنستجرام” باسم mango20245، وينشر من خلالها مقاطع فيديو وبثوث مباشرة يظهر فيها متشبهًا بالنساء في المظهر والصوت، واضعًا مستحضرات التجميل والشعر المستعار، إلى جانب استخدام ألفاظ وإيحاءات جنسية صريحة.

وأضاف مقدم البلاغ، أن المحتوى المقدم من قبل المشكو في حقه يتضمن أيضًا أحاديث عن مخالفات وصفها بأنها “غير مقبولة في المجتمع المصري”، مؤكدًا أن هذه المواد تحرض على الفسق وتسيء للقيم الأخلاقية والدينية والعادات والتقاليد.

وطالب مقدم البلاغ في ختام بلاغه بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد “مانجو”، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المختصة للاستعلام عن حساباته البنكية.

