الهلال السعودي يسعى لتجديد عقود 4 لاعبين

بدأ نادي الهلال السعودي في اتخاذ خطوات جادة من أجل تأمين مستقبله، عبر تجديد عقود عدد من الوجوه الشابة، في إطار توجه إدارة الزعيم للحفاظ على المواهب الصاعدة.

4 لاعبين يسعى الهلال السعودي لتجديد عقودهم

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهلال يسعى إلى التجديد لعدد من اللاعبين الواعدين، أبرزهم سعد المطيري وريان الغامدي، بعقد يمتد لموسمين، وسعود هارون وعبد العزيز الهدهود لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وشهد معسكر الزعيم الأخير في مدينة العين الإماراتية، استدعاء المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي، عددًا من اللاعبين الشباب للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول.

وفاز الموج الأزرق على منافسه المحرق البحريني (1-0)، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بالإمارات.

