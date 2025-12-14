الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الهلال السعودي يسعى لتجديد عقود 4 لاعبين

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو
18 حجم الخط

بدأ نادي الهلال السعودي في اتخاذ خطوات جادة من أجل تأمين مستقبله، عبر تجديد عقود عدد من الوجوه الشابة، في إطار توجه إدارة الزعيم للحفاظ على المواهب الصاعدة.

4 لاعبين يسعى الهلال السعودي لتجديد عقودهم

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهلال يسعى إلى التجديد لعدد من اللاعبين الواعدين، أبرزهم سعد المطيري وريان الغامدي، بعقد يمتد لموسمين، وسعود هارون وعبد العزيز الهدهود لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وشهد معسكر الزعيم الأخير في مدينة العين الإماراتية، استدعاء المدرب الإيطالي، سيموني إنزاجي، عددًا من اللاعبين الشباب للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، ومنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول.

وفاز الموج الأزرق على منافسه المحرق البحريني (1-0)، في المواجهة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بالإمارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهلال السعودي الهلال نادي الهلال السعودي نادي الهلال انزاجي

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي يهزم الشرطة العراقي برباعية نظيفة

الهلال يفوز على الفتح بصعوبة في الدوري السعودي

برشلونة يسعى لخطف نجم الهلال السعودي

كأس أمم أفريقيا تربك حسابات أندية الدوري السعودي.. الهلال وأهل جدة أكبر الخاسرين.. ولاعب واحد يغيب عن النصر

الأكثر قراءة

مصرع طفل خنقا على يد أصدقائه أثناء اللهو في شربين بالدقهلية

غدا آخر فرصة، تفاصيل حجز شقق روضة العبور

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محامي المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص يروى تفاصيل الواقعة (فيديو)

الهلال السعودي يسعى لتجديد عقود 4 لاعبين

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية على المحال والعقارات

خدمات

المزيد

قانون العمل الجديد، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها شرط لكل من يرغب في العمل بمهنة

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025

تشمل 28 صنفًا، تعرف على سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

ارتفاع الضاني وانخفاض البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 14 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads