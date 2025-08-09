تحركات في الذهب وتذبذب بالدولار.. قراءة في أهم المؤشرات الاقتصادية.. والكشف عن سر علاقة تصريحات الفيدرالي الأمريكي بالأسعار عالميا

يشهد السوق العالمي حالة من الترقب والتقلبات المتواصلة في أسعار الذهب والدولار، وسط تفاعل معطيات اقتصادية وجيوسياسية متعددة تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسواق.

يُعد الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الأزمات، لذا ترتفع أسعاره عادة في ظل التوترات الجيوسياسية أو الاضطرابات المالية، بينما يتأثر الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية الأولى عالميًا بمجريات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومستوى الفائدة، ومؤشرات التضخم والنمو في الاقتصاد الأمريكي.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التقلبات في سعر أونصة الذهب مع توقعات بتغيير اتجاه الفائدة، فيما سجل الدولار تحركات حذرة أمام سلة من العملات الرئيسية، مدفوعًا بتقارير اقتصادية متباينة وتقديرات الأسواق لاحتمالات الركود أو التعافي.

ويستمر التفاعل بين الذهب والدولار بعلاقة عكسية في كثير من الأحيان، حيث يؤدي صعود أحدهما إلى تراجع الآخر، ما يجعل المتابعين والمستثمرين يراقبون التطورات بدقة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وسط مشهد اقتصادي عالمي يتسم بالغموض والتغير السريع.



وخلال السطور التالية ترصد “ فيتو ” أبرز وأهم التحركات فى المؤشريين العالميين للذهب والدولار وآراء وتحليل خبراء سوق المال العالمى.

تحركات الذهب: صعود حذر وتوقعات متباينة

ومن جانبه قال الدكتور وليد سويدان خبير أسواق المال لــ “ فيتو ”: يواصل الذهب تذبذبه في الأسواق العالمية، حيث تراوح سعر الأونصة بين الارتفاع والانخفاض وفقًا للبيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة والدول الأخرى، إلى جانب تأثره بالعوامل الجيوسياسية كالحروب، والنزاعات التجارية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وأكد سويدان أن الذهب يحافظ على جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات، خاصة في فترات عدم اليقين، مبينا أن بقاءه فوق مستويات دعم قوية يعكس استمرار الطلب الاستثماري عليه، رغم بعض عمليات التصحيح وجني الأرباح التي تظهر من حين لآخر.

وليد سويدان - فيتو

الدولار الأمريكي.. بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو

وأضاف سويدان: الدولار الأمريكي يشهد حالة من التذبذب أمام العملات الرئيسية، متأثرًا بشكل مباشر بتصريحات الفيدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة، وتوقعات استمرار دورة التشديد النقدي أو التوجه نحو التثبيت، مشيرا إلى أن قوة الدولار غالبًا ما ترتبط بمؤشرات أداء الاقتصاد الأمريكي، لا سيما بيانات التضخم وسوق العمل.

ونوه إلى أن أي تباطؤ في تلك المؤشرات قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في سياسته، وهو ما ينعكس فورًا على أداء العملة الأمريكية في الأسواق العالمية.

الذهب يحافظ على بريقه والدولار يترقب مصيره

وتابع سويدان قائلا: المرحلة الحالية تمثل مفترق طرق لكل من الذهب والدولار، فبينما يراهن المستثمرون على الذهب كخيار آمن في ظل التقلبات السياسية العالمية، تبقى قوة الدولار مرهونة بالقرارات الاقتصادية القادمة في الداخل الأمريكي.

وأكد المحلل المالي "جون كريسويل" أن الذهب قد يستهدف مستويات جديدة إذا ما استمرت البنوك المركزية في سياسة التيسير النقدي.

العوامل المؤثرة: التضخم، الفائدة، والاقتصاد العالمي

كما يرتبط أداء الذهب والدولار بعدة عوامل رئيسية في مقدمتها التضخم، حيث تؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط، بينما تضغط على الدولار إذا لم تُقابل بسياسات نقدية مشددة.

وتؤثر أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير على أداء العملتين، إذ أن ارتفاع الفائدة يدعم الدولار ويُضعف الذهب، والعكس صحيح، كما تلعب مؤشرات النمو العالمي دورًا مهمًا في توجيه المستثمرين، حيث يزيد الإقبال على الذهب في حال تباطؤ الاقتصاد أو تصاعد المخاوف من ركود عالمي.

الذهب والدولار - فيتو

حركة مؤشر الذهب اليوم السبت

استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب اليوم السبت 9 أغسطس 2025، على موقع البورصة، بالتزامن مع إجازة سوق المال ليسجل سعر جرام الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية حوالى 5260 جنيها للعرض.

ترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر الذهب على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بالبورصة المصرية

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5203 جنيهات - شراء - للطلب.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5260 جنيهًا - بيع - للعرض.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.



الذهب في البورصة المصرية

يشهد الذهب في البورصة المصرية اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين، نظرًا لدوره كمصدر آمن للتحوّط ضد تقلبات الأسواق والتضخم.

وتعتبر البورصة المصرية منصة رسمية لتداول الذهب من خلال أدوات مالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة أو العقود المستقبلية، ما يتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لامتلاكه فعليًا.

وتكمن أهمية التداول في الذهب داخل البورصة في قدرته على تحقيق توازن في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب كونه إحدى الوسائل الفعالة لتنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

كما أن إدراج الذهب ضمن الأدوات المتاحة في السوق المصري يعكس جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوفير بدائل استثمارية آمنة وشفافة للمواطنين والمستثمرين.

لماذا يعتبر الاستثمار في الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن. الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة. الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

الذهب عالميا فى مفترق طرق

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا بنحو 30 دولارا خلال حركة تداولات اليوم السبت 9 أغسطس 2025، ليصل المؤشر إلى 3398 دولارا للأونصة.

مؤشر الذهب - فيتو

يذكر أن خبراء في سوق المال أكدوا على تراجع قيمة مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، في أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما عزّز جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن ويُعزى ذلك إلى تحركات سياسية أمريكية، حيث ضغط الرئيس الأمريكي ترامب لتخفيض أسعار الفائدة وتجاوز الرسوم، بينما أشار وزير الخزانة إلى احتمال زيادتها، ما خلق حالة من عدم اليقين السوقي.

ومن جهة ثانية، شهدت بورصة COMEX تراجعًا في حجم التداول ليصل إلى 116,693 عقدًا، مقارنة بـ148,898 عقدًا في اليوم السابق، بينما بلغت العقود المفتوحة نحو 435,765 عقدًا، مشيرة إلى تقلب معتدل مستمر في نشاط السوق.

مؤشر الدولار، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال حركة تداولات اليوم السبت 9 أغسطس 2025، ليلامس المستوى 98.27 نقطة للشراء.

ويعتبر مؤشر الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات المالية التي تعكس قوة الدولار، مقارنةً بسلة من العملات الرئيسية العالمية، كما يُستخدم هذا المؤشر كأداة رئيسية لفهم تحركات الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار بحركة التداولات العالمية ؟

يعرف أن مؤشر الدولار (US Dollar Index - DXY) هو مقياس يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية، تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية، ويتم احتساب هذا المؤشر بطريقة تعكس متوسط سعر صرف الدولار أمام هذه العملات.

أهمية مؤشر الدولار في الاقتصاد العالمي

وأكد خبراء بسوق المال أن مؤشر الدولار يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والأسواق المالية، فعندما يرتفع المؤشر، يعني ذلك أن الدولار يقوى، مما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، ويؤثر على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، أما إذا انخفض المؤشر فغالبًا ما يشجع على زيادة الصادرات ويؤدي إلى تحسين تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية.

العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار

وعدد خبراء سوق المال، العوامل التي تؤثر على حركة مؤشر الدولار، منها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم، والأحداث السياسية والجيوسياسية العالمية، كما يلعب سعر الفائدة دورًا حاسمًا في جذب أو دفع رؤوس الأموال للاستثمار في الأصول بالدولار.

تأثير تقلبات مؤشر الدولار على الأسواق العالمية

جدير بالذكر أن تقلبات مؤشر الدولار تؤثر على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، حيث يتم تداولها غالبًا بالدولار، وعندما يرتفع الدولار، تميل أسعار هذه السلع للانخفاض بسبب ارتفاع تكلفتها بعملات أخرى، كما يؤثر المؤشر على الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالدولار، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات العملة.

أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية

كما يبقى مؤشر الدولار واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها لفهم اتجاهات الأسواق العالمية، فبفضل دوره في تحديد قيمة الدولار وتأثيره على التجارة والاستثمار، يعتبر المؤشر أداة حيوية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء.

مؤشر الدولار الأمريكي في التداولات العالمية: قراءة في التحركات والتأثيرات"

يشكّل مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index - DXY) أداة قياس رئيسية لقوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأجنبية، ويُعدّ من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الأسواق المالية العالمية ويشهد المؤشر تحركات ملحوظة في التداولات الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين حول العالم.

