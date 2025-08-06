نهاية جلسة التداول، مؤشرات البورصة المصرية بين المكاسب والتراجعات

البورصة المصرية، واصلت البورصة المصرية صعودها القوي، اليوم الأربعاء، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للجلسة الثانية على التوالي، واقترب مؤشرها الرئيسي من مستوى 36 ألف نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى 35480.25 نقطة، مواصلًا مسارًا تصاعديًا بدأ مطلع الأسبوع.

اقرا التالى: ماذا حدث لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من تعاملات اليوم ؟

حركة تداولات البورصة أمس

كانت البورصة المصرية قد حققت أمس، مستوى قياسيًا بتجاوز المؤشر حاجز 35 ألف نقطة، مرتفعًا بنسبة 1.6% ليغلق عند 35245.2 نقطة، وفي جلسة الإثنين، قفز المؤشر بنسبة 1.3% مسجلًا 35705 نقطة، مواصلًا سلسلة صعوده التاريخي.

بينما افتتحت أولى جلسات أغسطس الأحد بمكاسب محدودة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.22% إلى 34272.16 نقطة، وخلال يوليو، حقق المؤشر الرئيسي ارتفاعًا شهريًا قدره 4.1%، كما ارتفع الأسبوع الماضي 0.2%، وبذلك تصل مكاسب "إي جي إكس 30" منذ بداية 2025 إلى نحو 19.3%.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الأربعاء.

كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% عند مستوى 35365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 34360 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% عند مستوى 15868 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.9% عند مستوى 3809 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% عند مستوى 10560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% عند مستوى 14290 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3573 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة.

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