30 شركة تحرك السوق.. مؤشر EGX30 يرسم خريطة المال في مصر

مؤشرات البورصة المصرية، تعد البورصة المصرية من أهم أدوات التمويل والاستثمار في الاقتصاد المصري، حيث تمكن الشركات من جمع رؤوس الأموال وتتيح للمستثمرين الفرصة لتنمية مدخراتهم من خلال شراء وبيع الأسهم والأوراق المالية، وتخضع البورصة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن الشفافية والنزاهة في التعاملات، وخلال السطور التالية ترصد "فيتو" أبرز وأهم المعلومات عن مؤشر إيجى إكس 30، وما مكونات المؤشر والتحديات والفرص.

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مؤشرات - فيتو



الأهمية الاستراتيجية لـمؤشر EGX30

ومن جانبه يوضح الدكتور نبيل فرج خبير أسواق المال أن مؤشر EGX30 يعرف بأنه المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ويضم أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط، وهو يُستخدم كمؤشر مرجعي لأداء السوق بشكل عام، كما تم إطلاق المؤشر في عام 2003، ويحسب بناءً على التغير في القيمة السوقية لهذه الشركات، بعد تعديلها بنسبة التداول الحر.

واضاف فرج ان مؤشر EGX 30 يعتبر أداة رئيسية لقياس نبض السوق، حيث يعكس أداء الشريحة الأكثر تأثيرًا من الشركات المدرجة، من خلال تحركاته اليومية، يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب تقييم اتجاهات السوق، كما تعتمد عليه العديد من الصناديق الاستثمارية في بناء محافظها.



مكونات المؤشر - تنوع قطاعي واستثماري

وتابع فرج قائلا: تشمل الشركات المدرجة في EGX30 قطاعات متنوعة مثل البنوك، الاتصالات، الصناعات، العقارات، الأغذية والمشروبات، مما يمنح المؤشر تمثيلًا متوازنًا لهيكل الاقتصاد المصري ومن أبرز الشركات المدرجة: البنك التجاري الدولي (CIB)، الشرقية للدخان، فوري، مصر الجديدة للإسكان، وأبو قير للأسمدة.



دور EGX30 في جذب الاستثمارات

وأشار فرج إلى أن مؤشر EGX30 أصبح مرجعًا مهمًا للمؤسسات المالية العالمية والمحلية.

جدير بالذكر يتأثر EGX30 بشكل مباشر بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، مثل قرارات البنك المركزي، التغيرات في سعر الصرف، أسعار الطاقة، والسياسات الضريبية.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد المؤشر تقلبات حادة، لكنه أظهر قدرة على التعافي والنمو مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.



التحديات والفرص المستقبلية

ونوه فرج بأنه ورغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل التضخم وتذبذب أسعار الفائدة، تظل البورصة المصرية ومؤشر EGX30 على وجه الخصوص منصة واعدة للمستثمرين، خاصة مع جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز الطروحات الحكومية والخاصة.

يُعد مؤشر EGX30 البوصلة الأساسية للمستثمرين في البورصة المصرية، نظرًا لتمثيله أكبر وأهم الشركات في السوق وبينما يعكس هذا المؤشر حالة السوق الاقتصادية، فإنه يشكل أيضًا دعامة قوية لتعزيز الشفافية، جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

مؤشرات - فيتو

كواليس تعاملات ختام جلسات الاسبوع فى البورصة المصرية

جدير بالذكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات الأربعاء 2 يوليو 2025، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.338 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 40781 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 14740 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 10006 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13498 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة.

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