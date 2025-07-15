ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 15 أسبوعا مقابل الين الياباني

ارتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال 15 أسبوعا مقابل عملة اليابان خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات من الولايات المتحدة كشفت عن زيادة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال شهر يونيو، لكنها لم تكن كبيرة بالشكل الذي يتسبب في تغيير التوقعات بشأن الموعد المرجح لاستئناف خفض معدلات الفائدة الأمريكية.

أسعار الدولار مقابل العملات

وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل نظيرتها الأمريكية في آخر تعاملات بنسبة 0.27% إلى مستوى 1.1631 دولار، وذلك في أقل مستوياته منذ 25 يونيو.

في المقابل، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.66% إلى 148.68 ين، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته منذ الثالث من أبريل.

أيضًا انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.21% إلى 1.3399 دولار، وذلك في أقل مستوياته منذ 23 يونيو.

استمرار حذر الفيدرالي

وتشير توقعات إلى استمرار حذر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتحريك معدلات الفائدة في حين أن هناك ارتفاعًا متوقعًا في الضغوط على الأسعار بسبب سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، بينما يترقب صناع السياسات في الفيدرالي التطورات لمعرفة مدى تداعيات هذه السياسة.

في وقت سابق، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إنه يتوقع زيادة الأسعار في الولايات المتحدة خلال الصيف الحالي.

من جانبه، علق كبير الاقتصاديين بشركة Annex Wealth Management، برايان جاكوبسن، قائلًا: "الرسوم الجمركية لها تأثير على البيانات، لكنه ليس بالقوة المتوقعة".

وكشفت بيانات صادرة مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، عن زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في الأمريكيين بنبسة 0.3% خلال يونيو وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، وذلك مقابل زيادة شهرية طفيفة بنسبة 0.1% خلال شهر مايو.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% الشهر الماضي مقابل زيادة بنسبة 2.4% في مايو.

رفع التعرفات الجمركية

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي، يوم السبت، رفع التعريفات الجمركية على الواردات من بعض الدول والتكتلات بما في ذلك المكسيك، واليابان، وكندا، والبرازيل، والاتحاد الأوروبي، على أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في أول أيام الشهر المقبل لكن رد فعل السوق في الفترة الأخيرة كان خافتا نسبيا مقارنة بما تعرض له في فترة فرض الرسوم خلال المرة الأولى.

وذكر الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن "أسعار المستهلكين منخفضة وينبغي على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدلات الفائدة فورًا".

وعلى جانب آخر، قال وزير الخزانة في الولايات المتحدة، سكوت بيسنت، إن "عملية رسمية" بدأت بالفعل من أجل اختيار خليفة محتمل لجيروم باول في رئاسة الاحتياطي الفدرالي، والذي ستنتهي فترته خلال شهر مايو.

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