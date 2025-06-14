السبت 14 يونيو 2025
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اقتصاد

مؤشر الدولار العالمي في مرمى النيران، وخبير: حرب إيران وإسرائيل تخلط الأوراق

مؤشر الدولار عالميا
مؤشر الدولار عالميا

مؤشر الدولار، شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تقلبات ملحوظة في أعقاب اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير حركة المؤشرات العالمية إلى أن الأسواق  تفاعلت بسرعة مع هذا التطور، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من اتساع رقعة الصراع وتأثيراته على سلاسل الإمداد والطاقة، حيث أنه في البداية، هبط المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين، حيث لامس مستوى 98.11 للبيع، مع اتجاه المستثمرين إلى الدولار كـ"ملاذ آمن" في ظل حالة عدم اليقين. 

 

اقرا التالى: سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 14 يونيو 2025

 

 

مؤشر الدولار - فيتو 
مؤشر الدولار - فيتو 

 

تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل

 ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين خبير أسواق المال: في خضم تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، وجد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) نفسه وسط عاصفة جيوسياسية جديدة تهدد استقرار الأسواق العالمية، فمع كل طلقة تُطلق في الشرق الأوسط، ترتجف مؤشرات المال، ويصبح الدولار بصفته الملاذ الآمن الأول في وضع معقد بين جاذبية الهروب من المخاطر وضغط العوامل الاقتصادية والمالية.

 

وتابع قائلا: من الناحية النظرية، يُعتبر الدولار الأمريكي أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات، وغالبًا ما يشهد ارتفاعًا في قيمته مقابل العملات الأخرى عندما تتصاعد المخاطر الجيوسياسية وفي الأيام الأولى لتصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ارتفع الطلب على الدولار مؤقتًا، في ظل تخوفات من اتساع رقعة النزاع وتأثيره على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة، لكن على أرض الواقع، كان رد فعل مؤشر الدولار متذبذبًا، إذ واجه ضغطًا من توقعات متزايدة بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، خاصة مع تباطؤ مؤشرات النمو الاقتصادي الأمريكية، هذا التوجه يضعف الدولار بطبيعته، ويحد من مكاسبه الناتجة عن الأزمات السياسية.

 

 

الارتفاع في النفط عزز الدولار 

 وأشار حسين إلى أن هذا الارتفاع في النفط عزز الدولار، خاصة مقابل عملات الدول المستوردة للطاقة مثل اليابان والهند حيث تراجعت أسواق الأسهم العالمية، خصوصًا الأوروبية والآسيوية، مما دفع المستثمرين إلى التخارج من الأسهم والعودة إلى السندات الأميركية، وهو ما أدى بدوره إلى تعزيز قوة الدولار وفي المقابل، تراجعت عملات مثل اليورو والجنيه الإسترليني، متأثرة بتراجع شهية المخاطرة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يراقب المستثمرون عن كثب رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث قد يدفع ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية إلى تأجيل أي خطط لخفض أسعار الفائدة، مما يدعم الدولار على المدى القريب.

جدير بالذكر الحرب بين إيران وإسرائيل أحدثت حالة من القلق العالمي، انعكست مباشرة على الأسواق المالية، وكان الدولار أحد أبرز المستفيدين منها في المدى القصير، مع ترقب مستمر لتطورات المشهد السياسي والاقتصادي العالمي كما نوة الدكتور محمد حسين خبير اسواق المال الى ان الدولار يقف على مفترق طرق بين التوترات الجيوسياسية التي تدعمه كعملة ملاذ، والضغوط الاقتصادية التي تدفع به إلى التراجع، يبقى المؤشر تحت ضغط مستمر في المرحلة الحالية، تتجه الأنظار إلى تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية، كونها المحرك الأكبر لأي تغيير مفاجئ في اتجاه الدولار العالمي خلال الأسابيع المقبلة.

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