السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية

اليورو - فيتو
اليورو - فيتو

سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو استقرارًا أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري، اليوم السبت الموافق  9 أغسطس 2025، وفق آخر التحديثات.

وتقدم "فيتو" سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية، في تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري 

  • 56.57 جنيه للشراء.
  • 56.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر 

  • 56.40 جنيه للشراء.
  • 56.75 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم 

سعر اليورو في بنك قطر 

  • 56.40 جنيه للشراء.
  • 56.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدى اجريكول 

  • 56.40 جنيه للشراء.
  • 56.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 

  • 56.40 جنيه للشراء.
  • 56.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

  • 56.40 جنيه للشراء.
  • 56.75 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر صرف اليورو أمام الجنيه اليوم

اليورو 
سعر اليورو، فيتو 

ماذا تعرف عن عملة اليورو ؟ 

 اليورو (Euro) هو العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

وتستخدم مؤسسات الاتحاد الأوروبي اليورو، بالإضافة إلى أربع دول أوروبية صغيرة ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنطقتي أكروتيري ودكليا التابعتين لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، وتستخدمه دولتا الجبل الأسود وكوسوفو كذلك من جانب واحد أما خارج القارة الأوروبية، يتّخذ عدد من الأقاليم ذات العضوية الخاصة في الاتحاد الأوروبي اليورو عملة لها، علاوة على ما سبق، يستخدم أكثر من 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عملات مرتبطة بسعر صرف اليورو.

اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم 

كما يُعدّ اليورو ثاني أكبر احتياطي عملة وثاني أكثر العملات تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي بحلول ديسمبر 2019، ونظرًا لتداول أكثر من 1.3 تريليون يورو، حظي اليورو بواحدة من أعلى القيم الإجمالية للأوراق النقدية والعملات المعدنية قيد التداوُل في العالم.

البنك المركزي الأوروبي

ويخضع اليورو لإدارة  البنك المركزي الأوروبي بمقره في فرانكفورت، والسلطة النقدية لنظام اليورو (المتألّف من البنوك المركزية لدول منطقة اليورو)؛ نظرًا لصفته المستقلّة، فإن البنك المركزي الأوروبي يحظى بالصلاحية الحصرية لوضع السياسة النقدية ويشترك نظام اليورو في طباعة وسك وتوزيع عملات اليورو النقدية والمعدنية ضمن جميع الدول الأعضاء، ويضطلع بتشغيل شبكات الدفع في منطقة اليورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار امام الجنيه البنوك المصرية البنك المركزى البنك المركزى المصرى سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو في البنك المركزي المصري سعر اليورو في البنك المركزي سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سعر اليورو فى بنك كريدى إجريكول سعر اليورو في بنك قطر سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو مقابل الجنيه سعر صرف اليورو منطقة اليورو اليورو عملة اليورو

مواد متعلقة

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

سعر الدولار أمام الجنيه صباح اليوم السبت 9 أغسطس 2025

بداية ساخنة لأسعار الذهب صباح اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5280 جنيها

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة، عيار 21 وصل لهذا الرقم

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

الأكثر قراءة

بيان من جامعة القاهرة بشأن وفاة سلمى حبيش طبيبة قصر العيني

بلاغ يتهم مروة حلمي صديقة التيك توكر شاكر بالتحريض ضد مؤسسات الدولة

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

ستبكون بدل الدموع دم، توفيق عكاشة يحذر من خريطة جديدة تعيد تشكيل المنطقة

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والقنوات الناقلة

زملاء الطبيبة المتوفاة بقصر العيني: اشتغلت شفتين بدون طعام

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم السبت 9 أغسطس 2025

حسين الجسمي يرد على رسالة لـ ساويرس بشأن حفلته في الساحل الشمالي

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

بعد اتهامات طالت "التيك توكرز"، تعرف على حكم غسيل الأموال وعقوبته في الإسلام

تفسير حلم الغراب في المنام، ليس دائمًا فألًا سيئًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads