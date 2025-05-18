مؤشر الدولار يفقد بريقه، تخارج دولي هاديء من عباءة الأصول الأمريكية، وخبيرة مالية: الصين تنوع استثماراتها وتتجه لخطوة انتقامية، الأموال الساخنة تتدفق نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية

مؤشر الدولار، بات واضحا أن قيود محفظة الاستثمارات الثقيلة في سندات الخزانة الأميركية و الاحتفاظ بكميات ضخمة ومركّزة من الأصول ذات العوائد المنخفضة يؤدي إلى خسائر كبيرة في قوتها الشرائية في ظل بيئة تضخم مرتفع”، وهو ما انعكس على تراجع مؤشر الدولار الإدارة الاستثمارية الاقوى مقابل جميع العملات الرئيسية في الآونة الأخيرة، وواصل مؤشر الدولار انخفاضه خلال حركة التداولات العالمية اليوم الأحد 18 مايو 2025، ليسجل بحركة التعاملات 101.106 نقطة للشراء.

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مؤشر الدولار - فيتو

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي عالميًّا ليصل إلى 101 مقابل سلة من العملات الأجنبية بعد تباطؤ التضخم بشكل قوي في بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر مارس، بما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة إضافية لبدء تخفيضات الفائدة والتحول للتيسير النقدي للوقوف أمام احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي نتيجة تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية ضد الصين بنسبة 125%.

وطالما اعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبًا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار - فيتو

الصين تنوع استثماراتها بهدوء وخلف الأضواء

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة أسواق المال إن الحكومة الصينية تعمل خلال الفترة الأخيرة على تنويع استثماراتها بهدوء وخلف الأضواء وذلك بعيدًا عن سندات الخزانة الأمريكية التي لم تعد مصدر ثقة لدى البعض بنفس القوة السابقة في ظل ما قد تتعرض له من تداعيات بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة اسواق المال - فيتو



السندات الحكومية الأميريكية حجر الأساس لاحتياطيات الصين



وتابعت المنشاوى قائلة: لطالما مثلت السندات الحكومية الأميريكية حجر الأساس لاحتياطيات الصين من النقد الأجنبي البالغة 3.2 تريليون دولار وحتى الآن، لم يُصدر أي مؤشر علني على أي تغيير في هذه الاستراتيجية، على الرغم من فرض الرسوم الجمركية والتقلبات الأخرى في السياسة الأميركية.

وأضافت أنه مع تفكيك ترامب لنظام التجارة العالمي وانتقاده العلني للاحتياطي الفيدرالي الأميركي بسبب السياسة النقدية، بدأ المستثمرون على نطاق أوسع يتساءلون عن مكانة الدولار، وسندات الخزانة كملاذ آمن.

الدولار والين - فيتو

الانتقال التدريجي إلى استثمارات أخرى

وتسببت عمليات البيع المكثفة لسندات الخزانة الأميركية، بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في مخاوف كبيرة وأماكن أخرى تتمثل في أن الصين قد تنتقم من الولايات المتحدة عبر بيع ما تمتلكه من السندات الأميركية.



مخاوف من انتقال الصراع إلى الأصول الصينية

وأشارت المنشاوى إلى وجود قلق من أن النزاع التجاري الأمريكي الصيني المتواصل قد يمتد إلى الأصول الأجنبية للصين، حيث أن الهدف من مثل هذه الخطة هو إضعاف الدولار وإقناع الحكومات الأخرى بمبادلة سندات صفرية الكوبون لأجل 100 عام بحيازاتها الحالية من سندات الخزانة، في مقابل تسهيلات تتعلق بالتعريفات التجارية، مشيرة الى ان السندات صفرية الكوبون هي أوراق مالية مكونة من دفعة واحدة لا تتضمن مدفوعات فائدة خلال فترة أجل السند.



قيود محفظة الاستثمارات الثقيلة في سندات الخزانة الأميركية

وتابعت المنشاوى قائلة إن العديد من الشركات غيرت تركيبة محفظة استثماراتها المقومة بالدولار في عام 2017، وتسارعت وتيرة ذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، مشيرة إلى أن الصين سرعت حيازاتها الرسمية من سندات الخزانة، والتي تراجعت خلال الفترة بين يناير 2022 وديسمبر 2024، بأكثر من 27% لتصل إلى 759 مليار دولار، متجاوزةً ذلك بكثير الانخفاض الذي بلغ 17% بين عامي 2015 و2022.

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات الاجنبيه الاخرى لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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