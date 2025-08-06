البورصة المصرية على صفيح ساخن، المؤشرات تعيد رسم خريطة الاستثمار

البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه.

اقرا التالى: ماذا حدث لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من تعاملات اليوم ؟



مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 35432 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 43329 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 15916 نقطة، وزاد مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3807 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 10550 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 14178 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3572 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.30% ليصل إلى مستوى 16968 نقطة.

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمرور 90 دقيقة من تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% عند مستوى 35365 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 34360 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% عند مستوى 15868 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.9% عند مستوى 3809 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% عند مستوى 10560 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% عند مستوى 14290 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% عند مستوى 3573 نقطة.

مؤشرات البورصة، فيتو

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3805 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة.

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